台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)

其他人也在看
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（2） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前右3）、集團總裁吳嘉昭（前右2）一同出席逛現場園遊會攤位品嚐美食。中央社 ・ 10 小時前
油價漲 週線連二黑
（中央社紐約7日綜合外電報導）油價今天上漲，但連續第二週收黑，因市場衡量供應過剩前景，以及美國對俄制裁可能對供應造成衝擊。中央社 ・ 15 小時前
黃仁勳抵台南！感謝台積電辛勞 沒空見蔣萬安、逛夜市
輝達執行長黃仁勳今天（7日）下午搭乘私人專機抵達台南，他一走出入境大廳，就揮手向民眾致意。黃仁勳接受媒體訪問時表示，這次訪台是因為業務非常強勁，所以要回來「鼓勵台積電的朋友」，除了參訪台積電3奈米廠外中廣新聞網 ・ 1 天前
吳嘉昭為台塑企業運動會鳴槍起跑 (圖)
吳嘉昭首度以總裁身分主持台塑企業運動大會，為5000公尺競賽鳴槍起跑。中央社 ・ 11 小時前
王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)
王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。中央社 ・ 11 小時前
台塑運動會熱鬧登場 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。中央社 ・ 10 小時前
2025台塑運動會》總裁吳嘉昭主持 王文淵喜逛園遊會、王瑞華跑步、李寶珠和老友話家常
台塑企業集團第36屆企業運動會8日熱鬧登場，久未露面的台塑集團王家人喜悅出席。信傳媒 ・ 10 小時前
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 13 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 7 小時前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 9 小時前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 12 小時前
台塑四寶10月營收減 股價卻暖身迎運動會
[NOWnews今日新聞]台塑睽違8年運動明天即將登場，今（7）日公布10月業績，雖然營收年月都衰退，股價卻暖身逆勢走揚。台塑今股價收38.6元，漲幅3.35%；南亞收42.55元，漲幅2.16%；台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台塑運動會 王瑞華參加跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會登場（2） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團各單位員工小跑步進場參與盛會。中央社 ・ 12 小時前
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點
新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。鏡報 ・ 7 小時前
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 9 小時前
台塑四寶10月營收同步衰退 (圖)
台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 1 天前
人物側寫》戴資穎當214週球后 拿下無數冠軍成台灣驕傲
31歲的戴資穎從15歲就開始征戰國際羽壇，也曾經在世界球后位置待了214週，如今卻因為傷勢關係決定高掛球拍，令不少球迷難過。戴資穎在國小六年級就拿到甲組選手資格，並在15歲開始由父親戴楠凱陪伴出國開始征戰國際賽，小戴也很爭氣於2011年以17歲之齡奪美國黃金大獎賽冠軍，再來則是2014年成為台灣首位自由時報 ・ 23 小時前
颱風鳳凰逼近 台電彰化區處加強戒備調度待命
（中央社記者鄭維真彰化8日電）颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱，台電彰化區營業處為防範供電設備損壞及停電風險，加強巡檢配電線路、修剪樹木等，調度284名搶修人力待命，並提醒民眾做好防颱準備。中央社 ・ 11 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。中央社 ・ 11 小時前