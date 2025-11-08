台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)

31歲的戴資穎從15歲就開始征戰國際羽壇，也曾經在世界球后位置待了214週，如今卻因為傷勢關係決定高掛球拍，令不少球迷難過。戴資穎在國小六年級就拿到甲組選手資格，並在15歲開始由父親戴楠凱陪伴出國開始征戰國際賽，小戴也很爭氣於2011年以17歲之齡奪美國黃金大獎賽冠軍，再來則是2014年成為台灣首位

自由時報 ・ 23 小時前