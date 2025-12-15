台塑企業暨王詹樣基金會發放麥寮、台西鄉子弟獎助學金 近3萬學子受惠

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為鼓勵鄰近六輕廠區之清寒學子安心就學，台塑企業自民國93年起設立「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」專案，針對設籍於麥寮鄉及台西鄉、就讀高中及大學且成績符合標準之學生提供獎助學金，迄今已嘉惠近3萬名學子，累計發放金額達8,834萬元，充分展現企業深耕地方、關懷弱勢的長期承諾。

本項獎助學金由台塑企業暨王詹樣基金會共同辦理，低收入戶大學生每人10,000元、高中生5,000元；中低收入戶大學生5,000元、高中生3,000元。113學年度下學期獎助學金日前，由台塑企業麥寮管理部涉外同仁親自發放，除給予學生實質協助，也傳遞溫暖關懷與鼓勵。

台塑企業暨王詹樣基金會發放麥寮、台西鄉子弟獎助學金。（圖／記者洪佳伶翻攝）

本次受獎學生中，更有台西鄉一戶家庭五名兄弟姐妹同時獲獎，該村村長表示，此家庭五名受獎者分別為兩名大學生、三名高中生，本次五人共領取35,000元，該案家中經濟開銷吃緊，所幸有台塑企業辦理獎助學金，讓該家庭能稍微減輕就學的經濟負擔，孩子們也為了領取獎學金，更加努力向學，無形中給與他們支持與向上的動力，地方民意代表及村民都十分認同台塑企業持續不間斷的善舉。

台塑企業表示，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，持續投入教育公益，期盼受獎學子未來回饋社會，讓愛與善的力量不斷循環。