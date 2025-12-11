「台塑企業暨王詹樣基金會-獎助學金發放」。(記者劉春生攝）

為鼓勵鄰近六輕廠區麥寮鄉及台西鄉清寒子弟，台塑企業自民國九三年起成立「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」專案，針對設籍於麥寮、台西鄉就讀高中及大學子弟，符合成績標準者，提供獎助學金，開辦至今已有將近三萬名學子受惠，累計發放金額更是高達八千八百八十四萬元，顯見台塑企業對關懷弱勢及地方學子的用心。

「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」由台塑企業暨王詹樣基金會提供獎助學金，低收入戶大學生為一萬元、高中五千元，中低收入戶大學生為五千元、高中三千元，此次一一三學年度下學期獎學金發放，於十二月十日、十二月十一日由台塑企業麥寮管理部涉外同仁進行發放，除給予鼓勵肯定外，亦帶給民眾像親友般的溫暖關懷及支持。

台塑企業於雲林縣麥寮鄉落地生根，縣內不乏許多優秀學子，台塑企業期許能拋磚引玉幫助鄰近鄉鎮弱勢家庭學子，讓他們在學習的道路上不孤單，也希望這些學子能藉由教育來脫貧。

此次領取獎學金的學生中，不乏同家庭有多位受獎者，台西鄉更有五名兄弟姐妹同時領取獎學金，該村村長表示，此家庭五名受獎者分別為兩名大學生、三名高中生，此次五人共領取三萬五千元，該案家中經濟開銷吃緊，所幸有台塑企業辦理獎助學金，讓該家庭能稍微減輕就學的經濟負擔，孩子們也為了領取獎學金，更加努力向學，無形中給與他們支持與向上的動力，地方民意代表及村民都十分認同台塑企業持續不間斷的善舉。

台塑企業一路走來，始終堅持「取之於社會，用之於社會」的理念，在社會回饋與公益活動上一直默默付出，也深受地方村長好評，此次發放也遇到多位村長在場勉勵學生要珍惜這份來自企業的愛心資源，並要常保感恩的心，更積極向學，日後長大亦能有機會像台塑企業一樣貢獻一己之力，傳承愛心不分大小，只要有心意，皆能幫助更多需要的人，台塑企業也期許所有受獎的學子們，能一同傳遞這份愛，讓良善的循環成為台灣各個角落幸福的力量。