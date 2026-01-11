台塑企業獲頒第17屆運動推手獎贊助類「金質獎」等2獎項

台塑企業暨王詹樣公益信託，自二○一一年起推動「燃星計畫」及「未來之星」，贊助年輕有潛力的選手出國參賽，汲取國際賽事經驗，提升實力。而這兩項計畫也獲政府肯定，自二○一一年起已獲頒十三次運動推手獎贊助類「金質獎」及六次「長期贊助獎」。今年「第十七屆運動推手獎」再次獲得贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」兩獎項，運動部於九日下午在台北表演藝術中心舉行表揚典禮，特別邀請行政院卓榮泰院長及李洋部長蒞臨頒獎，王詹樣公益信託由台塑企業總管理處李純正資深副總經理代表領獎。

台塑集團表示，新桌球台塑之星郭冠宏，憑藉著積極參與競賽及努力訓練下，屢獲國內外佳績，更在二○二四年創下全國男子單人組最年輕冠軍選手的封號，台塑企業暨王詹樣公益信託為幫助郭冠宏能持續在世界舞台上發光發熱，在二○二五年給予全面性的醫療支援及訓練經費補助，扶持年輕有潛力的他能夠無後顧之憂的追求夢想，爭取更高的榮耀。今年更獲得WTT中國青少年大滿貫賽冠軍，十七歲組世界排名也從十四名提升至第三名。

台塑企業暨王詹樣公益信託深刻瞭解，台灣許多年輕體育選手即使擁有極高潛力，卻常因資源有限，無法接受完整訓練與醫療支持，更無力出國參賽。每場賽事對他們而言，不僅是挑戰，更是賭注。若無佳績，往往連下一步訓練或比賽的資金都成問題，也因此形成得失心過重、影響表現的惡性循環。為提供年輕選手穩定支持與追夢機會，自二○一一年起，公益信託啟動「燃星計畫」，聚焦桌球、羽球、撞球、網球等項目，協助有潛力的年輕選手安心訓練、參賽，並補助出國經費，累積國際賽經驗。二○一二年進一步展開「未來之星計畫」，專注培育網球潛力選手，贊助他們前往海外訓練營，在國際環境中強化實力，快速成長茁壯。截至目前兩項計畫累計投入已達三．七億元，贊助超過四一 ○人次，選手共獲得四八七項以上國際賽事冠軍。這些成果正是公益信託長期耕耘與陪伴的最佳見證，落實「取之於社會，用之於社會」的具體實踐。

「燃星計畫」與「未來之星計畫」於2025年持續支持廿二位具潛力的運動選手，成績斐然、亮眼表現屢屢在國際賽事中為國爭光。其中，「台塑網球之星葛藍喬安娜」自2018年十九歲起即獲贊助，2025年共奪得三座國際賽冠軍，並成功闖進法國網球公開賽女單會內賽，成為繼謝淑薇之後，五年來首位在法網女單會內賽中獲勝的臺灣女將，世界排名也從去年的五五一名一舉躍升至第一三一名；「台塑網球之星曾俊欣」表現穩健，今年在國際挑戰賽中奪得一冠一亞，穩居國內男子單打排名第一；「台塑桌球之星林昀儒」自2015年起（年僅十三歲）開始接受贊助，2025年取得WTT倫敦球星挑戰賽混雙冠軍及杜哈世界錦標賽男雙銀牌，再次展現頂尖實力；年僅十九歲的「台塑桌球之星鄭樸璿」於2025年WTT突尼西亞青少年明星挑戰賽U19賽事中勇奪女單與女雙雙料冠軍，展現無窮潛力；「台塑撞球之星洪欣妤」目前僅二十歲，累積多場國際賽事佳績，並於國內大專錦標賽連續兩年獲得優秀成績；「台塑撞球之星江水淨」則於2025年拉斯維加斯十球混雙公開賽勇奪季軍，創下職涯最佳紀錄。此外，「台塑羽球之星陳子睿」則於今年奪得澳洲YonexBendigo挑戰賽男子雙打冠軍，展現絕佳實力與未來發展潛力。

2026年台塑企業暨王詹樣公益信託將持續贊助廿二位體育選手，並依據 2025年表現、潛力與年齡等條件，調整部分名單，納入更多年輕新秀。期望透過穩定資源支持，協助選手安心訓練與出國參賽，勇闖國際舞台，實現夢想。