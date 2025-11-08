台塑企業總裁吳嘉昭︰石化景氣明年比今年好 全面轉好等2027年
〔記者張慧雯／台北報導〕針對石化業景氣未來展望，台塑企業總裁吳嘉昭表示，第四季業績仍不太確定，因進入淡季，再加上中國石化業擴建生產，市場供需問題仍待解決，但明年看起來景氣會不錯，但要全面轉好恐等到2027年。
吳嘉昭指出，今年第三季台塑四寶有3家公司已轉虧為盈，明年石化景氣會比今年更好，他認為，中國大型石化廠仍持續擴產，要淘汰小型工廠的政策目前規模仍有限，中國石化廠的供給量仍持續增加，但需求端還未明顯上升，供需仍不平衡，預估明年還會辛苦一點，但石化景氣會比今年好，預期2027年左右會更明顯好轉。
吳嘉昭也提到，台塑四寶積極轉型，四寶在產品升級、新產品、新事業、低碳轉型、能源轉型不同的類別中，提報轉型案件共107案，預估至2030年將可帶來381億元效益，其中，新產品與新事業轉型效益高達272.9億元、占71％，目前已完成15案，年效益10.9億元。
同時，他也指出，台塑企業持續推動產品轉型，鎖定高質化市場、發展差別化產品來提升競爭力，統計去年台塑、南亞、台化三家公司差別化產品占比分別來到54%、51.2%、46.5%，合計達50.6%；吳嘉昭也預估今年底，三家公司差別化產品合計占比可提升至52.8%，差別化產品的獲利可較去年再增加3.2億元。
