台塑企業總裁吳嘉昭：2026展望會好一點 南亞醫療材料會成立公司發展！

台塑企業今天舉辦36屆企業運動會，總裁吳嘉昭受訪時指出，明年展望應該會好一點，但今年第四季還是不太確定，因為屬於淡季，不過，也不能只看營收，還是要看獲利，一個公司營收增加，獲利不一定會增加，「現在我們目前在電子材料方面，已經有發揮到很大的功能，對整個企業也有很大貢獻，應該明年會更好」。

吳嘉昭說，2027年應該會好轉，因為大陸擴建、大型的石化業擴建，還是繼續，所謂要把小工廠收掉，是相當有限的，大部分供給量還是一直增加，但目前需求量還沒有增加，還沒有上升，所以在供給需求不平衡之下，應該還會辛苦一點。

吳嘉昭也談到接任總裁的感想，他說，最需要努力的，就是要怎麼樣去加速轉型，強化經營，所以集團有擬定了5個轉型方向，3個轉型方針。列為企業經營方針。他在一年多前，就接任台塑集團轉型召集人，順著這個工作一直在推動轉型。

但吳嘉昭也說，轉型不是那麼容易、那麼快，現在最立竿見影的就是把產品高值化，產品轉型，現在馬上要去做，馬上可以立竿見影。至於新的行業，像南亞的醫療材料，以後會成立公司，以後會往醫療方面發展，等到能收穫的時間，可能要一兩年以上，因為醫療材料都要認證。

吳嘉昭重申，新事業轉型沒有那麼快，但產品轉型，包括怎麼樣產生整併、提高效率，還有產品往高值化發展，這是現在正積極在做的。

吳嘉昭今天首次以企業總裁身分，主持台塑企業第36屆運動大會，他致詞時指出，這幾年由於新冠肺炎疫情影響，運動會停辦7年，今年才恢復舉辦，在這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈的變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球，再加上今年4月川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊，可以說是一波未平、一波又起。除了少數產業例外，大多數產業都受到很大的影響。

吳嘉昭說，為因應當前的嚴峻挑戰，並確保企業未來的競爭力，「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略。今年承蒙管理中心四位常務委員，委任他擔任行政中心總裁職務，擔負起經營管理的重責，深感使命艱鉅，今後他將與行政中心各委員一同攜手，聚集全體同仁的力量，全力推動企業轉型發展的工作。

吳嘉昭說，台塑企業歷經70年發展，在兩位創辦人及管理中心四位常務委員的領導下，早已奠定堅實的管理基礎，歷程中也不斷尋求轉型突破，並擴展許多新興產業及海外生產據點。

吳嘉昭指出，尤其，在王文淵主任委員擔任總裁任內，積極導入AI人工智慧、推動企業數位轉型，奠定台塑企業邁向智慧經營的重要基礎。同時，他更推動全企業的節能減碳、循環經濟及研究開發，帶領企業繼續前進，邁向永續發展。

吳嘉昭指出，因此在權衡企業資源、當前時局及產業發展趨勢之後，確信未來更重要的任務，不但要延續創辦人追求「止於至善」的精神，更要將工作重點，聚焦在「加速轉型」與「強化經營」上，展現「革新銳變，致力卓越」的決心，才能在競爭中突圍，在變局中穩健前進。

吳嘉昭表示，在轉型方面，將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型，深化產業佈局，做為企業共同的經營方針，同時結合產業發展的新趨勢，引進新技術、鼓勵新創事業，把資源放在最有效的地方，讓整個企業更有創造力、更有競爭力。

另外，希望持續強化經營，利用現有產品的特性，以及長期累積的技術能力，拓展新用途及市場，同時順應產業發展的新趨勢，重新建構產品的發展藍圖，並優化產品的組合，持續提升差異化、高值化產品的比重，提高獲利，發揮立竿見影的效果。

吳嘉昭也特別提到，今年運動會服裝，都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成。這也是企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。

最後，吳嘉昭說，全球經濟情勢依然嚴峻，在此，除了要感謝各位同仁這些年來的努力，更希望全體同仁共同努力以赴。堅信，企業在逆境中累積實力，蓄勢待發，終會在度過經濟寒冬後，帶來新的成長契機。

