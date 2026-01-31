台塑企業贊助大樹寒冬送暖 2百弱勢家庭受惠

大樹區長楊明融（左三）頒贈感謝狀予台塑楊志成資深經理（左四）。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

農曆春節將屆，台塑企業以實際行動傳遞溫暖與關懷，贊助高雄市大樹區公所舉辦的一一五年度「大樹有愛．寒冬送溫情」春節慰問活動，約二百戶弱勢家庭受惠。

大樹區公所今年寒冬送暖活動於三十一日上午在大樹區行政中心前道路旁舉行，共有台塑等二十多家企業、慈善團體與善心人士共襄盛舉，其中台塑企業的深度參與與大力贊助，成為活動中最重要的溫暖力量。

大樹區公所指出，今年慰問對象包含低收入戶及邊緣戶的弱勢家庭。台塑企業很貼心贊助購買大型儲物袋，方便民眾裝載愛心物資外，並另提供五萬元現金及二百份生活物資，讓弱勢家庭獲得更周全、實質的照顧。

台塑楊志成資深經理（右四）致贈愛心物資予弱勢家庭。（記者吳門鍵攝）

台塑企業楊志成資深經理親自率領志工團隊到場，與區公所志工、社區夥伴一同協助發放物資，並關懷行動不便的長者及弱勢民眾，展現企業不只捐助，更親身投入服務的溫暖精神。

楊志成表示，台塑企業雖未在大樹設廠，但很感謝水資源共享，雙方一直保持善的循環，近年來石化業面臨嚴峻挑戰，但台塑對於敦親睦鄰和公益活動從不打折扣，大樹鄉親的這份情誼始終銘記在心，因此更希望透過實際行動，將溫暖送到最需要的人手中。

楊志成指出，未來台塑企業在專注本業穩健發展的同時，也將持續推動轉型，朝循環經濟與淨零碳排目標邁進，並不忘企業回饋社會的初衷，持續投入公益行列，為地方永續發展盡一份心力。

大樹區長楊明融頒贈感謝狀感謝各企業、慈善團體「雪中送碳」的義舉和愛心，尤其對台塑企業長期關懷地方、穩定投入社會公益表達高度肯定，農曆春節前很高興看到台塑信守回饋社會的堅定承諾，以實際行動陪伴弱勢家庭度過寒冬、迎向新年。活動在溫馨祝福與滿滿年味中圓滿落幕。