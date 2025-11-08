台塑企業運動會暌違7年登場 三娘李寶珠、王家第二代到場同歡

停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠（如下圖，記者李錦奇攝影），也親自到場，場面盛大熱鬧。

台塑王家第二代，包括台塑管理中心主委王文淵(如上圖，記者李錦奇攝影)、常委王瑞華、台塑新智能董事長王瑞瑜，也都到場，管理中心4位常務委員當中，僅王文潮因出國未到。

王瑞華與王瑞瑜還親自下場參加主管5000公尺慢跑。（如下圖，記者李錦奇攝影）。

運動會開始後，王文淵（上圖右，記者李錦奇攝影）與8月剛接任台塑企業總裁的吳嘉昭（上圖左），還一起逛了一同舉辦的園遊會，受到員工們熱情歡迎，王吳兩人邊走邊吃冰淇淋，展現平日少見的輕鬆一面。

