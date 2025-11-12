台塑企業3公司「再賣南亞科」 四寶股價狂奔 南亞亮燈鎖漲停





DDR4記憶體供應吃緊帶動價格走揚，南亞科（2408）受此激勵最近5日股價漲逾25%，11日更被證交所列入注意股，其大股東台塑、台化、台塑化11日同步公告完成第2輪處分動作，並宣布啟動第3輪處分計畫，預計再各出售1萬8972張，綜觀台塑四寶今（12日）盤中悉數上漲，南亞更是直接亮燈漲停，引發網友納悶第3輪處分計畫是否急著變現，更耶瑜「一解套就賣跟韭菜差在哪？」

據了解，台塑、台化、台塑化於9月底同步公告，各申讓南亞科持股2.5萬張，10月28日處分完畢，接著啟動第2輪處分，分別再出售南亞科1.8萬張，昨（11日）公告處分完畢，並且啟動第3輪出售計畫，將從11月12日至明年1月30日，分別再出售南亞科1萬8972張，以南亞科11日收盤價164.5元換算，金額大約31.2億元，完全處分後3家公司對南亞科的持股比率將降至8.8053%。

台塑企業3家公司皆表示，第3輪出售目的為營運資金運用，其中台塑管理層強調，當初投資南亞科並非以交易為目的，因此在會計界定上是放在未分配盈餘項下，進行處分不會有處分利益，也不影響各公司EPS，惟未分配盈餘會因此增加。

上述消息也反映在台塑四寶股價，南亞（1303）盤中上漲9.93%並且亮燈漲停，包括台化（1326）、台塑化（6505）盤中也有逾5%漲幅，台塑（1301）漲幅亦逼近4%，惟南亞科股價獨憔悴，截稿前暫報163元，下跌1元，跌幅達0.61%。

有關台塑四寶啟動第3輪處分計畫，網友也在PTT論壇熱議，其中有人表示「看來四寶真的虧很多，這波靠南亞科」、「是有多缺錢呀？」、「一解套就賣跟韭菜差在哪？」、「四寶從傳產轉型成炒股公司了」、「南亞裡面應該有高手吧，所以看南亞動作，劇情都這樣演的」、「越賣越高，嚇爛」「趁現在高價賣，後面跌價在回購也划算」

