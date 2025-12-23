台塑助失親兒少走出失落迎向未來

屏東服務處114-1學期台塑助學金申請暨成果分享會。（圖：失親兒基金會提供）

小穎今年16歲，是一位性格內向、話不多，卻總是默默努力向前的女孩。爸爸在她年幼時因病離世，當時的她，還來不及理解什麼是「失去」，只知道原本溫暖的家，從此少了一個再也回不來的身影。父親的驟逝，不僅帶來無盡思念，也讓家庭生活瞬間陷入困境。媽媽獨自撐起一家生計，照顧三個女兒，靠著裁縫與在養豬場工作的微薄收入，勉力維持家中生活。原已清寒的家庭，在今年再度承受重擊——祖母因癌症病逝，悲傷與經濟壓力交織，讓這個家庭承受著難以言說的重擔。

在爸爸過世後，當地關懷站協助家庭申請失親兒基金會服務，自2016年起，小穎成為基金會長期關懷的孩子之一，並持續獲得台塑企業暨王長庚公益信託(創辦人:王永慶)獎學金至今。在與社工一次次互動中，小穎慢慢修復對於人際關係的信心。升上高中後，她進一步參與「生涯理財工作坊」，學習金錢規劃與選定未來就讀方向，更在社工老師的鼓勵與陪伴下，勇敢跨出舒適圈，挑戰自我，報名參加由金管會舉辦的「金融知識奧林匹克競賽」，榮獲優勝獎，為自己的人生增添亮眼成果。

除了學業上的突破，小穎也展現出超齡的生活韌性。升上高中後，她選擇半工半讀，白天在校專心學習，晚上到火鍋店打工，以實際行動分擔家庭經濟壓力。她從不抱怨生活艱苦，只是默默做好每一件事，一步步朝著理想中的未來前進。在基金會與台塑企業暨王長庚公益信託(創辦人:王永慶)的雙重陪伴下，小穎用自己的行動證明，即使生命曾因失落而破碎，只要有理解、有陪伴，仍能憑著堅毅與努力，一點一滴拼湊出屬於自己的希望與光彩

失親兒基金會長期陪伴失去至親的孩子，目前已服務超過 5,700 位兒少，其中近八成為父親離世的家庭。當經濟支柱驟然中斷，家庭不僅要承受失去親人的巨大悲痛，還得同時面對生活與照顧上的多重壓力。在這樣的處境中，母親往往成為唯一的依靠，獨自支撐家庭、守護孩子成長，然而，這份沉重的責任需要社會持續的理解與支持。

「台塑企業暨王長庚公益信託(創辦人:王永慶)」看見失親家庭的真實需要，今年再度愛心贊助250萬元，陪伴全臺失親家庭走過人生最艱難的時刻。感謝其自 2012年至2025年持續不間斷的支持，累計捐助金額達6,790萬元、受益人次達22,634人次。失親兒基金會深信，即使生命中難免有失落，只要有穩定的陪伴與理解，孩子與家庭終能在漫長的人生旅途中，一步步走向有光的未來。