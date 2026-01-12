台塑化最賺、台化首次虧損 年終保底3個月

▲台塑四寶年終3個月；台塑日前舉辦集團運動會。（圖／台塑提供）

[NOWnews今日新聞] 台塑四寶今（12）日公布2025年財報，其中台塑化、南亞獲利成長，但台塑虧損加大，台化更是首次面臨虧損。然而，依據台塑年終獎金計算方式，員工仍保有「最低」3個月本薪的年終。

台塑化

台塑化2025年自結合併營業額6,261.48億元，比2024年減少376.74億 元，減幅5.7%。自結合併稅後利益99.41億元，比2024年增加41.3億元； 每股稅後盈餘1.04元。

台塑化表示，外銷油品對原油價差走勢穩健、內銷油品配合物價平穩機制的吸收金額減少，加上產能利用率82.8%，比去年同期增加 7.4%，產品銷量上升帶動營利增加所致 。另，營業外利益減少主要是外幣兌換不利以及權益法收益不利。

廣告 廣告

今年油價，台塑化預估上半年仍然供給過剩、油價疲弱，但下半年產油國可能減產支撐油價，加上第三季為夏季用油旺季，有望舒緩全球供給過剩的情況，帶動油價上漲。

南亞

南亞去年每股盈餘（EPS）0.57 元， 比前一年增加 0.15元、年增 35%；獲利成長動能最主要是來自於AI浪潮的持續推進，帶動高效運算、 低延遲傳輸、雲端服務與資料中心、儲存設備與記憶體、供電設備元件 等硬體需求急遽擴張，相關材料供不應求，使電子材料、 子公司南亞電路板、轉投資的南亞科技公司獲利皆顯著提升。

雖然關稅壁壘衝擊了全球貿易環境，且匯率波動也造成了匯兌損失，但在各類電子材料產品營運增溫的貢獻之下，全年歸屬母公司稅後利益仍達到45.1億元。南亞表示，獲導致中高階電子材料持續缺貨，推升產品售價與利差，使IC載板、CCL、銅箔、玻纖布、環氧樹 獲利大幅成長。但聚酯及化工產品由於關稅影響終端需求、市場低價競爭，利益下滑；塑膠加工產品獲利持平。

南亞預估，受到AI等需求，中高階電子材料出貨量增加，1月營收增加:1AI伺服器、資料中心與高速網通需求強勁。但後續遇到農曆春節工作天數減少，加上化工產品行情偏弱等，預期第一季營收持平。

台化

台化2025年合併營收2,870.34億元，與前一年相比減少17.7%；合併稅前損失42.3億元，跟前一年相比減少51.7億元。歸屬母公司稅後損失為54.88億萬元，每股稅後損失-0.94 元

台化表示，主要受原油價格下跌及美國對等關稅政策不確定性等影響， 加上大型機組安排定檢產銷量減少，產品利差壓縮，使上半年營業虧損大幅增加，隨市場供應鏈恢復運轉，雖需求持續低迷，但透過精實生產及調整產銷組合、去庫 存降負荷、積極拓銷穩價等方式，下半年營業虧損明顯 收斂接近持平。

台化表示，2025 年為台化公司自開市以來首次虧損，主要還是受到中國超大產能，各種產品低價競爭，加上4月份起美國啟動對等關稅，打亂原本供應鏈，對出口至其他地區的貿易造成不小的傷害。上半年虧損後，第三季啟動瘦身計畫，第四季損益兩平，但全年遺憾仍虧損，今年會持續對本業改質、確保經營體質。

台塑

台塑去年合併營業額1,754億元，比2024年衰退12.3%；稅前虧損102.3億元，每股稅前盈餘為-1.61元；合併稅後虧損100.5億元，歸屬母公司每股稅後盈餘為 -1.58元 。台塑分析，中國大陸經濟復甦力道不如預期，且美國實施對等 關稅，加上石化同業持續新增產能，影響產品價格下跌， 利差減少所致。

台塑預估，今年全球經濟成長趨緩，中國產能過剩壓力持續外溢，導致產品利差縮小，加上貿易保護主義與地緣政治衝突不斷，推升營運與供應鏈風險，石化業將持續面 臨供過於求的嚴峻挑戰。然而，中國因應石化產業的內捲問題，及嚴控加劇產能過剩的石化原料，加上部分歐洲、亞洲同業因市場競爭及能源轉型壓力，已陸續縮減或關停產線，石化產能過剩窘境應可稍緩解。

台塑表示，2月中適逢農曆春節，下游客戶停工，石化產品需求減少，且出貨天數較少，加上第1季歲修廠數比去年第4季多2個廠，開工率降低，產銷量減少，因此，預期第1季營業額 比去年第4季衰退。

依據台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增(減)1元加(減)發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月；去年核發年終獎金月數是3個月本薪。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台塑高層人事異動 林勝冠升任代理總經理

春天來了？台塑集團逆風強漲 南亞飆漲停重返60元、台勝科也亮燈

台塑四寶營收出爐 僅台塑化月增、南亞電子材料搶眼連5月成長