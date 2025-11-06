文 ‧ 杜立羽

受惠於國際原油回穩以及轉投資收益挹注下，台塑四寶第三季EPS除台塑(1301)仍虧損之外，其他南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)皆順利轉虧為盈，其中台塑化成為四寶中之冠EPS達0.9元，南亞單季EPS 0.41元、台化單季EPS 0.3元，台塑則呈現虧損單季EPS-0.09元。

OPEC+ 11月宣布下個月將再度小幅提高石油產量，預計明年Q1會暫停增產，主要是反映放緩的季節性需求，市場看好後續油價有撐，將有利於台塑化營運表現提升，目前平均產能利用率為79%、煉油價差有望持穩，日產量為42.9萬桶，較過往Q3平均產能利用率下降。

廣告 廣告

先前主因台灣去年上半年自俄羅斯進口達190萬噸輕油，為全球最大進口國，主要買家為台塑化(6505)，引發外界關注台灣是否違反對俄制裁立場。經濟部表示目前已與台塑化達成協議，舊約告一段落後，新合約階段將暫時不再購買俄羅斯輕油，以符合歐盟的相關協議。

台塑化則回應，一切採購均依公開招標進行，未限制來源國，會要求賣方遵守國際制裁與歐盟規範，配合國際制裁與市場趨勢，確保台灣在全球產業鏈中的永續競爭力。

儘管第三季表現強勁，後續仍留意煉油利差不如預期的風險以及相關石化產品持續低迷拖累整體營收，且距離相關投行目標價50元僅剩不到5%空間，留意獲利了結賣壓，仍需觀察營收方面後續的表現。

▲圖片來源：CMoney 6505 台塑化 K線圖

操作觀察-這類型的公司短線價差相對來說較難操作，有相對應更好的選擇，中長線波段想布局等待拉回相對合適，留意目前前方還是有不少賣壓。

相關新聞:

台塑化目標價出爐！大牛股翻身機會來了？

https://www.moneyweekly.com.tw/ArticleData/Info/Article/200645

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--台塑化衝一年新高！最大隱憂仍拖累基本面 - 理財周刊