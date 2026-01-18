台塑化：19日起汽油漲0.8元、柴油漲0.9元

（中央社記者吳家豪台北18日電）台塑石化公司今天表示，雖然美國對伊朗動武可能性降低，促使油價回跌，但週均價仍大幅上漲，將自19日凌晨1時開始調漲汽油批售價格每公升新台幣0.8元、柴油批售價格每公升0.9元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升27.2元、95+無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.5元。

台塑石化發布新聞稿說明，本週國際油價先受市場擔憂伊朗內部動亂恐引發美國軍事介入而上漲，但隨後因美國對伊朗態度轉趨審慎，動武可能性降低，促使油價回跌，但週均價仍大幅上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自1月19日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.8元、柴油批售價格每公升0.9元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：林淑媛）1150118