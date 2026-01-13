台塑四大公司去年只有兩家賺錢！ 年終連三年發三個月本薪

台塑企業2025年受石化產業景氣低迷影響，四大公司整體表現不佳，最終核發年終獎金3個月本薪，這是連續第三年發放最低標準的年終獎金。四大公司當中僅台塑化、南亞兩家獲利，台塑、台化則出現虧損，四間公司合計賺進3.39億元。

台塑集團敦北總部3D圖。（圖／台塑集團）

根據台塑企業既有的年終獎金核發制度，發放標準以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元作為核發4.5個月本薪的基準點。每增加或減少1元EPS，年終獎金月數即相應加發或減發0.6個月本薪，整體發放區間設有上限7個月、下限3個月的規範。

台塑集團總裁吳嘉昭。（資料圖／中天新聞）

台塑企業四大公司2025年每股盈餘表現分別為台塑負1.58元、南亞0.57元、台化負0.94元，以及台塑化1.04元。由於平均獲利表現未達到基準水準，年終獎金最終核發三個月本薪，為制度所訂定的最低發放水準。

