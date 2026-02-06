台塑四寶元月營收1,149.8億元 月增3.3%、年減2.6% 南亞、台化成長撐盤

台塑四寶今公布1月合併營收達1,149.78億元，月增3.3%，圖為台塑企業運動會。資料照，台塑提供



台塑四寶今公布1月合併營收，合計達1,149.78億元，月增3.3%，但較去年同期減少2.6%。四家公司表現分歧，其中南亞與台化呈現雙增，台塑、台塑石化則分別受歲修與油化產品價格走弱影響，年、月表現偏弱。

在個別公司表現方面，台塑（1301）1月合併營收138.91億元，月減2.9%、年減0.6%。台塑指出，主要因麥寮AN、MMA廠及寧波AE廠安排歲修，導致AN、MMA與AE合計銷售量較上月減少約1.1萬噸，影響營收表現。

南亞（1303）1月合併營收228.73億元，月增3.5%、年增11.8%，為四寶中表現最亮眼。

南亞表示，營收成長主因來自電子材料產品受惠AI與高效能運算需求持續擴張，高階IC載板、銅箔基板、高頻銅箔與玻纖布訂單與售價同步走揚，電子材料營收已連續7個月成長；此外，聚酯產品在美國聖誕假期後下游復工、塑膠加工產品受春節前需求帶動，亦推升整體營收。不過，EG市況疲弱仍壓抑部分化工產品表現。

台化（1326）1月合併營收250.40億元，月增14.0%、年增4.3%。台化指出，PX、SM市況改善帶動售量回升，加上越南FIC電力事業、聚酯絲及長纖布品牌訂單增加，推升營收動能；惟受石化塑膠原料供過於求影響，產品售價仍較去年同期偏弱，價格因素部分抵銷成長幅度。

台塑石化（6505）1月合併營收531.74億元，月增0.4%，但年減10.7%。台塑石化表示，煉油事業受外銷船期影響，銷售量較上月減少，加上油品價差縮小，壓抑營收；烯烴事業則因丙烯、丁二烯價格回升，月營收略有支撐。不過，相較去年同期，原油與石化產品價格大幅下跌，仍使整體營收呈現年減。

整體觀察，台塑四寶1月營收呈現「AI相關材料撐盤、傳統石化承壓」格局，短期仍須觀察中國與歐美需求回溫速度，以及油價、石化產品價差變化，將是後續營運表現的關鍵。

