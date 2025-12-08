台塑四寶公布11月營運成果 南亞AI帶來新增營收不到1點8億

11月單月台塑、南亞、台化、台塑化四家公司加起來營收合計1022億元，較去年同期的1186.1億元下跌13％，少了164億元，四寶當中，減少營業金額最多的是台化。（攝影／鄭國強）

台塑四寶8日下午公部營收，11月單月台塑、南亞、台化、台塑化四家公司加起來營收合計1022億元，較去年同期的1186.1億元下跌13％，少了164億元，四寶當中，減少營業金額最多的是台化，整體較去年同期減少63.7億，減少最少是有AI加持的南亞，11月營收較去年同期「僅」減少8.3億元。

廣告 廣告

台塑11月合併營業額133億8,939萬元，與2025年10月比較，減少2,062萬元，微幅衰退0.2％，較去年年11月減少47億5,718萬元，衰退26.2％。

台塑四寶仍受困中國內捲，11月合計營收仍在衰退

主因是.由於美國實施對等關稅，且中國大陸經濟復甦不如預期，石化產品需求減少，因此，台塑11月EVA、AN、PP及AE等產品銷售量，合計比去年同期減少3.1萬噸。

尤其今年以來中國石化同業新增產能陸續投產，市場供給增加，且2025年11月新台幣兌美元平均匯率比去年11月升值3.8％，加上杜拜原油及乙、丙烯現貨平均價格分別比去年同期下跌11.2％、15.7％及12.9％，因此，台塑11月各產品平均價格比去年同期下跌。

南亞有AI的挹注，但其實也增加不到2億元

南亞本公司11月合併營收211.3億元，比10月減少1.0億元，其中電子材料產品在高階網通、伺服器需求帶動下，銷售價、量齊揚，營收連續第5個月向上攀升；即便如此，AI伺服器、高階網通設備需求強勁，電子材料產品營業額也僅增加1.8億元。

南亞2025 年 11月合併營收與2024年11月比較，減少-8.3億元主要是國際原油價格較去年同期下跌13.2%，衰退最多的產品是化工產品營業額減少17.5億元，其中，BPA和可塑劑各減少6.4億元和6.3億元。

台化衰退最多，整體較去年同期減少63.7億

台化11月合併營業額208億8,136萬元，與上個月221億4,682萬元比較，減少12.7億元，衰退5.7％，與2024年11月272億5,432萬元比較，減少63.7億元，衰退23.4％，主因還是產品價格下滑，台化表示，原油價格走低，石化塑膠原料成本缺乏支撐，新增產能投入及終端消費保守，市場供過於求，客戶減產降載按需採購等，同業低價競銷，影響產品價格下跌。

台塑化和前面三家公司不同，11月營收是較10月小幅成長的，公告11 月合併營業額 468.511億元，比 2025年10 月440.62 億元，增加27.42億元，增幅6.2％。主因是煉油事業營業額比上月增加13.8％，但仍比2024年11月512億

4,395萬元，減少44億3,884萬元，減幅8.7％。

(原始連結)





更多信傳媒報導

已經跟成龍一樣「愛國了」 甄子丹指香港需隨中國暫停上映不合適的日本電影

第十三屆傑出大陸台商奬得主出爐 許勝雄：大家不容易

央行打房對他們無效 買家拿等同於14層樓高的現金買豪宅

