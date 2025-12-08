台塑四寶公布11月營運成果 南亞AI帶來新增營收不到1點8億
11月單月台塑、南亞、台化、台塑化四家公司加起來營收合計1022億元，較去年同期的1186.1億元下跌13％，少了164億元，四寶當中，減少營業金額最多的是台化。（攝影／鄭國強）
台塑四寶8日下午公部營收，11月單月台塑、南亞、台化、台塑化四家公司加起來營收合計1022億元，較去年同期的1186.1億元下跌13％，少了164億元，四寶當中，減少營業金額最多的是台化，整體較去年同期減少63.7億，減少最少是有AI加持的南亞，11月營收較去年同期「僅」減少8.3億元。
台塑11月合併營業額133億8,939萬元，與2025年10月比較，減少2,062萬元，微幅衰退0.2％，較去年年11月減少47億5,718萬元，衰退26.2％。
台塑四寶仍受困中國內捲，11月合計營收仍在衰退
主因是.由於美國實施對等關稅，且中國大陸經濟復甦不如預期，石化產品需求減少，因此，台塑11月EVA、AN、PP及AE等產品銷售量，合計比去年同期減少3.1萬噸。
尤其今年以來中國石化同業新增產能陸續投產，市場供給增加，且2025年11月新台幣兌美元平均匯率比去年11月升值3.8％，加上杜拜原油及乙、丙烯現貨平均價格分別比去年同期下跌11.2％、15.7％及12.9％，因此，台塑11月各產品平均價格比去年同期下跌。
南亞有AI的挹注，但其實也增加不到2億元
南亞本公司11月合併營收211.3億元，比10月減少1.0億元，其中電子材料產品在高階網通、伺服器需求帶動下，銷售價、量齊揚，營收連續第5個月向上攀升；即便如此，AI伺服器、高階網通設備需求強勁，電子材料產品營業額也僅增加1.8億元。
南亞2025 年 11月合併營收與2024年11月比較，減少-8.3億元主要是國際原油價格較去年同期下跌13.2%，衰退最多的產品是化工產品營業額減少17.5億元，其中，BPA和可塑劑各減少6.4億元和6.3億元。
台化衰退最多，整體較去年同期減少63.7億
台化11月合併營業額208億8,136萬元，與上個月221億4,682萬元比較，減少12.7億元，衰退5.7％，與2024年11月272億5,432萬元比較，減少63.7億元，衰退23.4％，主因還是產品價格下滑，台化表示，原油價格走低，石化塑膠原料成本缺乏支撐，新增產能投入及終端消費保守，市場供過於求，客戶減產降載按需採購等，同業低價競銷，影響產品價格下跌。
台塑化和前面三家公司不同，11月營收是較10月小幅成長的，公告11 月合併營業額 468.511億元，比 2025年10 月440.62 億元，增加27.42億元，增幅6.2％。主因是煉油事業營業額比上月增加13.8％，但仍比2024年11月512億
4,395萬元，減少44億3,884萬元，減幅8.7％。
更多信傳媒報導
已經跟成龍一樣「愛國了」 甄子丹指香港需隨中國暫停上映不合適的日本電影
第十三屆傑出大陸台商奬得主出爐 許勝雄：大家不容易
央行打房對他們無效 買家拿等同於14層樓高的現金買豪宅
其他人也在看
記憶體、玻纖布雙題材救不動？「這檔」11月營收年月雙減 三大法人暴砍2.5萬張居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（8）日在權王台積電（2330）以及其旗下CoWoS先進封裝供應鏈強勢上漲的激勵下，加權指數開高走高，終場大漲322.89點...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 17
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 1
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 6
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 10
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 1
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體還能衝！華邦電猛飆漲停「成交額199.7億」贏過台積電 PCB欣興、富喬都在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（8）日開盤小漲53.11點至28,034.00點，最高一度上漲238.52點至28,219.41點，截至上午11時20分暫報28,213.06...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話