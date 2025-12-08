台塑四寶合計11月營收1022億元、年減13.8% 展望後勢保守

台塑四寶公布11月合計營收約新台幣1022.05億元，月增1.3%，較去年同期衰退13.8%。（圖：台塑官網）

台塑四寶今（8）天公布11月合計營收約新台幣1022.05億元，月增1.3%，較去年同期衰退13.8%。其中僅台塑化11月營收月增6.2%，台塑、南亞、台化11月營收皆呈現「年月雙減」。由於石化業產能過剩問題待解，加上明年2月農曆春節，下游加工廠停工，台塑四寶展望後勢，維持保守態度。

台塑化今日公布11月營收468.05億元，月增6.2%，年減8.7%。台塑化表示，11月營收月增，主要是第2套重油加氫脫硫單元（RDS#2）與第2套重油媒裂單元（RCC#2）從9月開始定檢，11月定檢已完成，帶動11月煉油產品銷售量較10月增加。

其餘台塑、南亞、台化11月營收皆呈現年、月雙減。台塑11月營收133.89億元，月減0.2%、年減26.2%。台塑說明，在售量方面，配合液鹼外銷客戶船期安排，10月有部分訂單延至11月出貨，帶動台塑11月液鹼銷售量比10月增加。

在售價方面，台塑提及，包括中國大陸及美國同業持續新增石化產能，且內需不佳，大量低價競銷亞洲市場，拖累行情，11月台塑包括PVC（聚氯乙烯）、液鹼及AE（丙烯酸酯）等主力產品，平均價格比10月下跌2%至7%。

南亞11月營收211.3億元，月減0.5%、年減3.8%。南亞指出，11月營收比10月略減，主要是聚酯產品受感恩節下游停休影響，營收減少；工程服務外售收入也減少。不過銅箔基板、銅箔、玻纖布等電子材料受惠AI伺服器、高階網通設備需求強勁，銷售量增加，售價也提升，整體電子材料營收連續5個月成長。

台化11月營收208.81億元，月減5.7%、年減23.4%。台化提到，11月營收下滑主因是售量減少，由於PX（對二甲苯）、SM（苯乙烯）、OX（鄰二甲苯）等產品利潤不佳而減量保價。另外台化寧波主要苯酚廠安排11月定檢影響酚酮銷售量；PTA（純對苯二甲酸）、PIA（間苯二甲酸）配合營業天數進行產銷調節。