台塑四寶合計11月營收1022億元 年減13.8%

（中央社記者曾仁凱台北8日電）台塑四寶今天公布11月合計營收約新台幣1022.05億元，月增1.3%，較去年同期衰退13.8%。其中僅台塑化受惠設備定檢完成帶動銷量增加，11月營收月增6.2%，其餘台塑、南亞、台化11月營收皆呈現「年月雙減」。

台塑化今天公布11月營收468.05億元，月增6.2%，年減8.7%。台塑化說明，11月營收月增，主要是第2套重油加氫脫硫單元（RDS#2）與第2套重油媒裂單元（RCC#2）從9月開始定檢，11月定檢已完成，帶動11月煉油產品銷售量較10月增加。

其餘台塑、南亞、台化11月營收皆呈現年、月雙減。台塑11月營收133.89億元，月減0.2%、年減26.2%。台塑表示，在售量方面，配合液鹼外銷客戶船期安排，10月有部分訂單延至11月出貨，帶動台塑11月液鹼銷售量比10月增加。

不過在售價方面，台塑表示，包括中國及美國同業持續新增石化產能，且內需不佳，大量低價競銷亞洲市場，拖累行情，11月台塑包括PVC（聚氯乙烯）、液鹼及AE（丙烯酸酯）等主力產品，平均價格比10月下跌2%至7%。

南亞11月營收211.3億元，月減0.5%、年減3.8%。南亞表示，11月營收比10月略減，主要是聚酯產品受感恩節下游停休影響，營收減少；工程服務外售收入也減少。

不過南亞的銅箔基板、銅箔、玻纖布等電子材料，受惠AI伺服器、高階網通設備需求強勁，不僅銷售量增加，同時推升售價提升，整體電子材料營收已連續5個月成長。

台化11月營收208.81億元，月減5.7%、年減23.4%。台化表示，11月營收下滑，主要是售量減少，由於PX（對二甲苯）、SM（苯乙烯）、OX（鄰二甲苯）等產品利潤不佳，公司減量保價。

另外台化寧波主要苯酚廠安排11月定檢，影響酚酮銷售量；PTA（純對苯二甲酸）、PIA（間苯二甲酸）也配合營業天數有進行產銷調節。

