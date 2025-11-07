台塑四寶展望11月營收 台塑、南亞看升

（中央社記者曾仁凱台北7日電）台塑四寶今天公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望11月，台塑、南亞分別因為船期以及產線重啟等因素，預估11月營收會較10月成長。

台塑表示，配合液鹼客戶船期安排，10月有部分訂單延至11月交運，預期11月營業額會比10月成長。

南亞表示，中高階電子材料需求持續強勁，化工產品方面，乙二醇（EG）、丙二酚（BPA）等部分產線定檢完成後將重啟生產，搭配11月台灣、中國工作天數較多，預期南亞11月營收會較10月成長。不過南亞提醒，年底客戶控管庫存，下單謹慎，估第4季營收與第3季相當。

廣告 廣告

台化則認為，11月市況仍然艱苦，營運上為了減少虧損，台化銷售會繼續去蕪存菁，提升有利潤產品的份額，紅海產品產銷量再下調，11月營收會下調。

台化指出，目前看起來11月市況與10月變化不大，西德州原油（WTI）價格穩定在60美元上下，輕油和WTI比值也穩定在9.5附近，原料對市場衝擊有限，如果中國反內捲在供給面能夠有效節制，將有利市場價格，剛需市況有機會改善。

台塑化分析國際油價，美國制裁俄羅斯石油公司原油海運出口約每日270萬桶，占俄羅斯海運原油出口80%，目前美國政府設定的豁免期到11月21日，但市場認為短期中國及印度暫停進口俄羅斯原油約每日100萬桶，歐盟也開始制裁進口俄羅斯原油的中國煉廠，帶動10月下旬油價上漲，加上OPEC+決定明年第1季暫停增產，使全球原油供給壓力暫時舒緩。

台塑化提醒，俄羅斯持續尋找其他替代方案來出口原油，市場預期俄羅斯原油出口可能在1至2個月後逐步恢復，導致油價至年底前難以上漲。（編輯：張均懋）1141107