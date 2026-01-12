台塑四寶年終3個月本薪！連3年不變 曝最新展望
台塑集團2025年年終獎金出爐！即便面臨營運寒風，台塑四寶去年歸屬母公司合併稅後虧損10.9億元，但集團仍展現照顧員工的心意，今天宣布核發年終獎金3個月本薪，連3年不變。
台塑四寶年終獎金計算原則，是以平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，獲利每增(減)1元，加(減)發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。
2025年台塑四寶依前述年終獎金計算公式，核發年終獎金月數是3個月本薪。
台塑四寶也公布了2025年自結財報與2026年展望。
台塑2025年合併營業額1754億元，比2024年減少246億元，衰退12.3%，銷售價、量都減少，主因是2025年中國大陸及美國持續新增石化產能，大量出口低價競銷，且美國實施對等關稅，影響石化產品需求，加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌12.9%、11.3%及9.2%，拖累市場行情，因此，台塑2025年各產品平均價格比去年同期下跌度4％～29%；各主要產品銷售量，年減41.3萬噸。
2025年合併稅前虧損102.3億元，比2024年虧損增加78.2億元，每股稅前虧損1.61元，合併稅後虧損100.5億元，比2024年虧損增加88.2億元，歸屬母公司每股稅後虧損1.58元，在台塑四寶墊底。
台塑認為，2月中適逢農曆春節，下游客戶停工，石化產品需求減少，且出貨天數較少，加上台塑第1季歲修廠數比去年第4季多2個廠，開工率降低，產銷量減少，因此預期第1季營業額將比去年第4季衰退。
南亞2025年仍然維持獲利，EPS 0.57元，比2024年增加0.15元，年增 35%，居台塑四寶亞軍。
獲利成長動能最主要是來自於AI浪潮的持續推進，帶動高效運算、低延遲傳輸、雲端服務與資料中心、儲存設備與記憶體、供電設備元件等硬體需求急遽擴張，相關材料供不應求，使南亞的電子材料、子公司南亞電路板、轉投資的南亞科技公司獲利皆顯著提升。
雖然關稅壁壘衝擊了全球貿易環境，且匯率波動也造成了匯兌損失，但在各類電子材料產品營運增溫的貢獻下，全年歸屬母公司稅後利益仍達到45.1億元，EPS 0.57元，年成長35%。
南亞依照權益法，2025年認列投資損益36.9億元，較2024年有利22.8億元：
～認列台塑石化 23億元(影響南亞EPS 0.29元)，較2024年有利9.2億元
～認列南亞科技19.3億元(影響南亞EPS 0.24元)，較2024年有利34.2億元。
～認列台朔重工-0.4 億元(影響南亞EPS -0.005元)，較2024年有利5.1億元。
～認列麥寮汽電8.4億元(影響南亞EPS 0.11元)，較2024年不利23.5億元。
～認列台塑烯烴(美國)5億元(影響南亞EPS 0.06元)，較2024年不利6.4億元。
～現金股利收入比2024年減少 2.1 億元，主要是台塑減少1.5億元、台化減少 1.1 億元、台塑海運增加0.5億元。
全年合併營業額2599億元，年增2.9億元，小幅成長。
南亞認為今年1月營收可望增加，第一季營收持平，原因包括農曆春節假期及工作天數減少，影響整體營收。其中，電子材料、載板等因AI相關需求持續成長，及銅價高漲，帶動銷售動能；化工產品行情偏弱，營收略減；聚酯市場變化不大，營收持平。
台化2025年合併營業額2870億3392萬元，年減615.7億元，減少17.7%。其中，量差減少184.1億元，售價差減少431.6 億元。
2025年合併稅前損失42.3億元，與2024年度比較，利益減少51.7 億元；歸屬母公司稅後損失54億8812 萬元，每股稅後損失0.94元，是台化開市以來首次虧損，主要還是受到中國超大產能，各種產品低價競爭，加上4月起美國啟動對等關稅，打亂原本供應鏈，對台化出口至其他地區的貿易造成不小的傷害。
台化指出，去年下半年起啟動的瘦身計畫，已合併生產的產品有芳烴、SM、尼龍、ABS、PS、紡織等，依目前市況及運作情形，應不致於再縮減規模。差異化產品會持續擴大，尤其塑膠會朝合膠的市場大力發展。集中生產會從社內，衍生至社外，針對 SM、PC、苯酚、醋酸等在不損客戶權益下，爭取更好的生存空間。
台塑石化2025年自結合併營業額6261億4867萬元，年減376億7438萬元，減幅5.7%。其中，銷售量差增加375億元，銷售價差減少751.7億元。
2025 年自結合併稅前利益127億8240萬元，年增62億1529萬元；合併稅後利益99億4104萬元，年增41億3015萬元。
其中歸屬母公司的稅後利益 99億4144萬元，每股稅後盈餘1.04元，居台塑四寶之冠。
展望未來，台塑石化認為，2026年柴油價差將保持穩健；汽油價差可望逐季上漲，但第四季將回跌。
