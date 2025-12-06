台塑四寶揭曉上月營收 外界關注集團低碳、能源等五大轉型進展

台塑集團四大公司8日將公布11月業績說明與經營展望，市場高度期待在AI浪潮下，四寶的轉型之路及階段性進展。尤其南亞（1303）日前傳出，因國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等均上漲，公司將反映成本，擬調漲全系列銅箔基板（CCL）產品8%、PP調漲8%，對南亞營運有望啟動新一波活水。

台塑企業總裁吳嘉昭月前曾指出，正全力推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型方向，深化產業布局，但是他也強調，轉型非一蹴可幾，當務之急是先推動產品高值化，比較能立竿見影；至於新事業項目，如南亞的醫療材料事業，未來將成立新公司進軍醫療領域，但需時一至兩年方能見效。

台塑四寶上月公布營收時，各公司也針對今年年底前的營運展望提出看法。台塑認為，中國大陸十一長假後下游加工廠已陸續復工，且第4季為PE、EVA及PP等石化產品傳統旺季，另預期美國及中國大陸實施貨幣寬鬆政策，可望帶動石化產品需求增加。

南亞則認為，隨著AI相關應用發展快速 ，加速設備升級需求，伺服器、資料中心與高速網通需求強勁，中高階電子材料出貨量增加。化工產品也因乙二醇、丙二酚等部份產線重啟生產， 產銷量提高，因此11月營收應會增加。

除此之外，南亞旗下電子材料事業部日前傳出，因國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等均上漲，南亞將因應並反映成本，擬全系列銅箔基板（CCL）產品調漲8%、PP調漲8%，於11月下旬交運日生效。

台化則認為，11月市況預測仍然比較艱苦，營運為減少虧損，銷售會繼續去蕪存菁，提升有利潤產品的份額，「紅海產品」產銷量再下調，因此11月合併營收會下調。

台塑化則認為，自10月下旬油價上漲後，加上OPEC+決定12月每日增產13.7萬桶，明年第1季暫停增產，使全球原油供給壓力暫時舒緩，預期油價保持穩健。

