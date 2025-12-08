台塑四寶營收出爐 南亞電子材料表現搶眼
[NOWnews今日新聞] 台塑四寶11月營收出爐 僅台塑化月增、南亞電子材料連5個成長
台塑四寶今公布11月營收及未來展望，其中台塑化營收月增6.2％，台塑、南亞、台化都呈現月減及年減。然而，南亞電子材料表現搶眼，在中高階電子材料市場供給偏緊，帶動各類電子材料產品銷售量增加下，營收已經連5個月成長。
台塑11月營收133.89億元，月減0.2%、年減26.2%；受到中國大陸及美國同業持續新增石化產能且內需不佳大量低價競銷亞洲市場，拖累行情影響；去去年相比則也受到美國對等關稅影響，大陸經濟復甦不如預計導致石化產品需求減少衝擊。
台塑預期，明年2月中適逢農曆春節，下游加工廠停工，石化產品 需求減少，且出貨天數較少；再者考量台塑明年第1季歲修廠數比今年第4季增加。而中國持續新增乙烯及其衍生物產能，壓抑石化產品行情，因此預期明年第1季營業額比今年第4季衰退。
南亞11月營收211.31億元，月減0.5%、年減3.8%；聚酯產品受感恩節下游停休影響，以及程服務外售收入，導致營收減少，但化工產品因麥寮BPA3定檢後重啟、塑膠加工產品因亞洲市場銷售量增加，營收有成長。另，電子材料產品在高階網通、伺服器需求帶動下，推升升銅箔基板、銅箔、玻纖布售價，營收連續第5個月向上攀升。
南亞預期第四季營收與第三季持平，雖電子材料中高階材料需求強勁， 銅價上漲推升產品售價，但化工產品市場行情偏弱；另今年原料及基礎化學品價格下跌，加上供給過剩及需求不足，多數化工產品行情下滑，同時聚酯產品今年因原料價格下跌、美國關稅政策等因素，加上大陸低價競爭，擇優接單，營收不如去年。
台化11月營收208.81億元，月減5.7％、年減23.4%；PX（對二甲苯）、SM(苯乙烯）、OX （鄰二甲苯）利益不佳減少產銷量，及萃餘油回售台塑化減少，影響11.5億元。台化寧波主要苯酚廠11月定檢，也影響酚酮減少4億元。目前原油價格走低，石化塑膠原料成本缺乏支撐，新增產能投 入及終端消費保守，市場供過於求，客戶減產降載按需採購等，同業低價競銷，影響產品價格下跌。
台化評估11月合併營收偏低，除了定檢因素外，市場保守情況沒有改善。塑纖事業營運有些改善，塑膠製品採集中生產，營業加大拓銷差異化的策略下，11月已經有微利，全年開動率可保持75%，兩岸將努力損益兩平。短纖紗今年集中在越南生產，營運漸近佳境，而耐隆纖維也在今年第四季決定，聚合製程集中生產，衣料絲、工業絲朝高質化發展，預計明年上半年度可看到成績。
台塑化11月營收468.05億元，月增6.2%、年減8.7%；第二套重油加氫脫硫單元與第二套重油媒裂單元定檢已在11月完成，11月原油煉製量比上月增加2,935千桶。受歐美制裁與烏克蘭攻擊事件影響，俄羅斯油品出口受阻，支撐亞洲輕油與外銷油品對原油價差持續擴大，帶動全產品均價比上月增加每桶1美元。
台塑化預期近期乙烯、丙烯及丁二烯價格，受新增產能及遠洋貨陸續抵達亞洲而維持低檔盤整，且多數下游化學品廠商因年底庫存壓力及利潤不佳，壓抑現貨需求，在整體供需未出現明顯改善之前將壓抑輕裂廠毛利上漲空間。
