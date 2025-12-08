台塑四寶突圍戰！AI 電子材成南亞救命稻草 穩住200億大關！

財經中心／師瑞德報導

南亞11月營收211.3億元，雖月減年減呈現雙衰退，但「電子材料」受惠AI伺服器爆發，連5個月成長成救命稻草！化工與聚酯則因油價跌、需求弱陷寒冬。公司預估12月營收回溫，全力強攻高階電子材，力拚轉型突圍！（圖／翻攝自南亞網站）

台塑集團旗下南亞塑膠工業公司（股票代號：1303）公告2025年11月合併營收為新台幣211.3億元，較10月微幅減少約1億元，月減0.5%。雖整體營收略有回落，主因化工產品市場價格疲弱與部分訂單時程遞延，不過電子材料產品受惠於AI伺服器需求強勁、網通應用升溫，價量齊揚，帶動該項目營收連5個月成長，展現強勁動能。

就各產品別表現來看，11月電子材料營收較上月及去年同期均大幅成長。IC 載板、銅箔基板、銅箔與玻纖布等高階材料在AI與高速運算市場需求拉抬下出貨暢旺，價格與數量雙雙上揚。公司也持續強化垂直整合效益，透過穩定供貨與強化品質提升產品競爭力，成功掌握主要客戶增量需求。

反觀化工產品因部分工廠如麥寮BPA3、寧波BPA1/BPA2 裝置定檢，影響生產與交運量，加上國際原油價格年減13.2%，連帶壓抑產品售價，使11月營收呈現下滑。聚酯產品則受美國感恩節停工與亞洲市場供給過剩壓力影響，瓶用粒與聚酯粒出貨量下滑，造成營收減少。塑膠加工產品方面，受惠年底歐美節慶備貨與亞洲地區年終趕工潮，銷售表現穩健，部分品項如包裝材、建材、工程塑膠粒等均有不錯成長。

年對年比較方面，南亞11月營收較2024年同期減少8.3億元，年減幅3.8%。儘管大環境受油價走低、全球需求疲軟、地緣政治與政策不確定性等因素影響，壓抑部分化工與聚酯產品表現，但公司在高階電子材料市場的提前布局已見成效，相關產品營收大幅成長，有效緩解整體營收壓力。

電子材料續揚、化工市場仍需觀察

南亞預估12月合併營收將較11月成長，主要動能來自電子材料持續受 AI、HPC（高效能運算）等產業擴張所帶動，加上歐美地區進入年底節慶銷售旺季，以及本地工程裝修趕工潮，均有利於塑膠加工產品訂單拉升。化工與聚酯產品部分仍受市場供需失衡干擾，整體展望持續審慎因應。

第四季整體營收將與第三季大致持平，惟較去年同期略有下滑。主要係化工行情偏弱，基礎原料價格跌勢未止，加上出口動能趨緩。不過，公司美國南卡州聚酯廠陸續取得進口替代訂單，交運量穩步回升，為整體營收提供支撐。

至於2026年第一季，雖AI應用仍在持續擴大，且銅價維持高位，有助於電子材料銷售價值提升，但因春節假期將減少工作天數，短期營收增幅有限，預估與2025年第四季相當。

主力產品線營運展望

南亞指出，電子材料將持續扮演集團營收主力，特別是在AI伺服器與高速傳輸相關應用帶動下，公司將強化高階玻纖布與銅箔等產品生產效率，提升整體市占率。環氧樹脂產品亦透過差異化策略與跨領域應用滲透率增加，有助維持穩定成長。

化工業務方面，乙二醇與丙二酚短期仍面對中國新產能與市場過剩壓力，價格與銷售恐持續受壓。不過公司將持續以品質優勢爭取日本市場缺口，並開發高值化產品提高營收彈性。聚酯產品則受美國關稅政策與中國市場價格競爭影響，公司擇優接單維持獲利水準。塑膠加工方面，公司持續拓展醫療、車材與環保材料應用，並強化品牌與客戶黏著度，營運可望持穩。

南亞強調，在面對國際景氣波動與原物料價格不確定性下，公司將穩健經營核心本業，並持續投資高附加價值產品與技術升級，發揮垂直整合優勢，提升獲利能力與長期競爭力。

