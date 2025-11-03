台塑四寶誰先翻身？謝金河點名南亞 AI帶旺記憶體＋載板雙引擎飛起來

財經中心／師瑞德報導

財訊集團董事長謝金河在臉書發文指出，台塑集團旗下的南亞（1303）迎來關鍵轉折年，在AI熱潮與半導體材料供需反轉推動下，南亞科技與南亞電路板雙雙大漲，帶動母公司南亞的潛力重新被市場重估。

老同學躍上台前 謝金河親送祝福

謝金河親自恭賀多年老同學、新任南亞代理發言人彭福榮升任，並罕見提到兩人從師大附中一路同班到政大企管的情誼。他表示：「彭同學畢業後即進入南亞，一路耕耘，至今仍受重用，是少見在單一企業深耕數十年的典範。」

過去數年，謝金河曾多次對台塑集團提出批評，也讓彭福榮「左右為難」。但如今南亞逐漸展現營運轉機，他也樂見好友能在此時站上火線、扮演關鍵溝通角色。

記憶體行情翻轉 南亞科技第三季轉盈

謝金河指出，南亞的營運出現明顯好轉，主要歸功於旗下南亞科技（2408）受惠於HBM高頻寬記憶體缺貨潮，帶動整體DRAM市場回升。特別是DDR4價格從每單位1.5美元暴漲至4.5美元，作為南亞科主力產品帶來顯著貢獻。

根據財報，南亞科技上半年仍虧損60.43億元，但第三季已成功轉盈，單季EPS達0.5元。南亞本身持有南亞科技29%股權（約9.073萬張），帳上價值隨南亞科股價來到145.5元水準、市值達到4509億元，使得南亞帳面增值超過千億元。

ABF基板反彈 南亞電路板市值飆升

除記憶體事業外，南亞也因ABF載板價格回升而受惠，旗下南亞電路板（8046）*股價近期站上290元，市值達到1877億元，南亞持股67%，帳上價值逼近1255億元。兩大事業體帶動南亞持股評價回升，也大幅減輕業外損失壓力。

南亞可望領 台塑四寶率先翻轉

謝金河指出，南亞長期深耕電子材料與特用化學品，包含玻璃纖維布、銅箔基板等產品具全球競爭力。他認為，隨著AI需求持續擴張，南亞旗下的材料技術將進一步受惠，南亞將是台塑四寶中最有潛力率先翻轉的公司。他並再度建議南亞應聚焦在高階材料與電子領域的轉型，善用旗下事業體在半導體與PCB產業中的優勢，掌握市場新一波動能。

