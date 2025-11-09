台塑四寶轉型迎復甦 吳嘉昭：2030年獲利上看381億元

台塑集團總裁吳嘉昭。（圖／台塑集團提供）

台塑集團睽違7年的運動會於8日舉辦，新任總裁吳嘉昭接受訪問時表示，面對營運環境挑戰，台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）、台塑化（6506）等四大公司積極推動轉型，提報轉型案件共107案，預估至2030年將可帶來381億元的年利益，主要為新產品／新事業轉型效益272.9億元，占71％。

受新冠肺炎疫情影響，運動會停辦了7年，此次也是首屆非王家人主持的運動會，不過台塑管理中心主委王文淵、常委王瑞華、王瑞瑜，以及三娘李寶珠都到場參與。吳嘉昭指出，中國石化產能擴大的外溢效應，為全球石化產業及台塑企業帶來了挑戰，今年又遇上美國關稅、中美貿易衝突及台幣升值等不確定因素，使台塑企業四大公司上半年營運全數虧損。

吳嘉昭坦言，目前大陸大型石化廠擴產計畫仍在進行，中小型業者淘汰速度有限，導致供給量持續增加，而需求面尚未明顯回升，供需失衡的狀況短期內難以扭轉。不過經持續推展差別化產品銷售、成本改善、分散市場及AI應用熱潮的帶動，南亞、台化以及台塑化公司，第三季已轉虧為盈。

展望未來，明年營運情況會比今年更好。吳嘉昭表示：「未來的台塑，將不再只是石化公司，而是科技與材料創新的引擎。」台塑集團持續推動產品轉型，鎖定高值化市場，發展差別化產品，以提升公司競爭力。經統計，2024 年台塑、南亞及台化三公司,差別化產品占比分別為54%、51.2%及46.5%，整體平均50.6%。預計2025 年，三公司差別化產品合計佔比將可進一步提升至52.8%，預估差別化產品的利益額可較2024年再增加3.2億元。

