台塑四寶1月營收兩好兩壞！南亞、台化業績長紅 電子業未來發展可期

台塑集團今（6）日公布2026年1月營收，台塑四寶合計營收達到1,149.77億元 。整體表現呈現「兩好兩壞」的格局，其中台化與南亞受惠於AI需求強勁及石化行情回溫，繳出月增與年增的雙成長成績，而台塑與台塑化則因歲修及原油價差等因素，單月營收較去年同期衰退 。

在個別公司表現方面，台化的成長力道最為強勁，1月合併營收為250.4億元，較上月大幅成長14%，年增率亦達4.3% 。這主要歸功於SM（苯乙烯）市況改善帶動產銷量增加，加上PX（對二甲苯）與原油加工價差拉大，助力營運價量齊揚 。南亞1月營收則為228.7億元，月增3.5%且年增11.8%，其電子材料產品受惠於AI伺服器及高效能運算需求強勁，營收已連續7個月成長，加上美國聚酯產品在假期後需求回升，共同支撐了業績表現 。

相較之下，台塑1月營收為138.9億元，月減2.9%且年減0.6%，主因是麥寮廠及寧波廠安排歲修，導致產銷量較上月減少 。台塑化1月營收則為531.7億元，雖然比上月微增0.4%，但較去年同期顯著衰退10.7%，反映出杜拜原油均價較去年大幅下跌，產生較大的銷售價差壓力 。

展望2026年第一季與未來景氣，台塑集團預期營運將逐步擺脫谷底，儘管2月受春節假期影響工作天數，營收預料會有所下修，但3月起將進入石化產品傳統旺季 。在總體經濟面，台美對等貿易協定的簽署有望降低關稅成本，有利於下游加工業者恢復出口美國 。此外，中國大陸取消部分產品出口退稅的政策，預計將加速淘汰無競爭力產能，改善PVC、EVA及碳纖等產品的供需平衡 。南亞也持續看好AI相關產業帶動的電子材料升級需求，預期高效能運算與高速網通將成為長期的成長動能 。

台美關稅底定 電子業未來發展可期

在當前全球貿易環境波動下，關稅政策的變動成為影響石化與電子產業布局的關鍵因素。台塑集團指出，隨著台美對等貿易協定的相關細節底定，特別是半導體關稅確認豁免，將為電子產業帶來顯著的復甦契機。行政院預計簽署的台美對等貿易協定中，關稅可望由原本的20%降至15%，這項利多對於下游加工業者恢復出口美國市場具有強大推力，進而同步帶動國內石化原料的銷售動能。

值得注意的是，中國大陸的稅務政策調整則帶來另一種市場競爭格局的重塑。中國於年初宣布自四月起調整部分產品的增值稅出口退稅，包含PVC、太陽能元件及碳纖等項目。以PVC為例，在退稅取消前，中國同業可能會加大力度出口以爭取最後的退稅優惠，造成短期內的供應增加，但隨著出口成本增加13%，預計四月後中國產品的出口量將顯著減少。這種出口成本的墊高將導致其國內銷售壓力上升，進而加速淘汰缺乏競爭力的產能，對台塑等台廠而言，這將有助於緩解低價競爭壓力，改善國際市場的供需平衡。

台塑補充，由於台美之間的降稅趨勢與中國取消退稅的政策方向，整體是更有利於台灣高品質產品發展的環境。預期未來在關稅成本結構改變後，石化業將從過往的規模競爭逐步轉向差異化獲利，尤其在高品質與高附加價值產品的出口上，台灣企業將因貿易壁壘的消長而獲得更大的發揮空間。



