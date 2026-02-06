台塑四寶1月營收南亞一馬當先 2026是塑化反彈年？

台塑四寶公布一月營收，南亞如外界預期AI需求帶動IC載板、銅箔基板、玻纖布、銅箔等產品出貨旺（圖為台塑集團主委王文淵）（攝影／鄭國強）（圖片來源／台塑企業雜誌）

台塑四寶1月營收合計1111.13億元，較2025年1月微幅衰退2.6％，反映出石化產品價格下修情況已減緩。其中南亞和台塑化年增率成長、台塑和台塑化年增率則衰退，年增率衰退最多的是台化。

台塑2026年1月AN、MMA及AE銷售量，合計比2025年12月減少1.1萬噸之下，合併營業額138億9,108萬元，與2025年12月比較， 減少4億1,365萬元，衰退2.9％，較2025年1月減少0.6％。台塑預期，2月適逢農曆春節，出貨天數減少，且部分下游加工廠停工，預期營業額比1月衰退；不過，農曆春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，預期客戶庫存去化後，開始回補庫存，加上近期石化產品價格上漲，因此，3月營業額不僅比2月大幅回升，也可望高於1月。

廣告 廣告

此外，美國的暴風雪對石化產品價格帶來影響，夾帶極低氣溫的暴風雪芬恩在1月底襲擊美國24州，這是美國近5年來遭遇範圍最廣、威力最強的冬季風暴，預計多地到2月初仍維持低溫，德州部分石化廠預防性停車或降產，市場供應量減少，加上對物流體系明顯衝擊，且部分港口停擺，短期美國銷往亞洲石化產品數量減少，有利亞洲石化產品價格上漲。

南亞部分，受惠於AI 及周邊需求強勁，業績增加最多，營收連續7個月成長；聚酯產品則因美國聖誕節假期後下游開工，銷售量及營收上揚，1月份合併營收228.7億元，較2025年1月大增11.8％。

南亞在電子材料產品營業額增加37億元：AI相關產業資本支出大幅增加，導致IC載板、銅箔基板、玻纖布、銅箔等產品快速升級，中高階材料供不應求，售價持續上漲，整體營收比去年同期大幅增加，這幾項產品在下一季仍是南亞發展的重點。

台化1 月合併營業額 250 億 4,001 萬元，與 2025 年 12月 219 億 7,282 萬元比較，增加 30.7 億元，成長 14％，較2025年1月成長4.3％。值得一提的是，2025年1月台化單月營收年增率是衰退14.8％、2024年衰退1.77％、2023年1月是衰退11.3％，今年卻是黑翻紅、正4.3％了，塑化產品價格似乎快要落底。

台塑化 1 月合併營業額 531 億 7,355 萬元，比 2025 年 12 月 529 億3,690萬元，增加2億3,665萬元，增幅0.4％。較2025年1月減少4.7％。台塑化指出，乙烯持續受到產能過剩的衝擊，價格持續探底，市場過多的產能仍待時間去化，惟丙烯、丁二烯因輕裂廠、PDH 廠降量供給受限且天然膠價格上漲，帶動丙烯、丁二烯價格持續往上，輕裂廠毛利小幅改善，市場目前觀望春節後下游化學品復甦力道，本公司輕裂廠將視下游需求調節產能。

(原始連結)





更多信傳媒報導

緯創林憲銘：AI不是泡沫現在只是第1.5波的基礎建設 公司股票值得長期持有

希臘高階軍官被控間諜罪遭到逮捕 涉嫌向中國洩露北約國防機密情報

會費欠繳創紀錄！秘書長警告聯合國的財務瀕臨崩潰 人權事務大幅縮減

