台塑四寶1月營收 南亞、台化年月雙增報喜

▲台塑公布南亞、台化、台塑化、台塑的1月月業績。（圖／台塑提供）

[NOWnews今日新聞] 台塑四寶今（6）日公布1月營收，其中南亞、台化財報年、月雙增，但台塑化月增、年減，而台塑則呈現年、月雙減。

南亞

南亞1月份合併營收為228.7億元，月增3.5%，較去年同期成長11.8%。電子材料產品營業額跟上月相比增加5.4億元，高效能運算等需求持續擴張，帶動高層數基板、高密度連結基板、高頻銅箔、玻纖薄布等產品訂單增加、售價調漲。

除化工產品受EG（乙二醇）市況低迷、大陸聚酯開動率下降影響，產銷安排縮減，導致營收略微下滑外，其他產品營收都增加，特別是電子材料產品增加最多，受惠AI需求已經連續7個月成長；另，聚酯產品則因美國聖誕節假期後下游開工，銷售量及營收上揚；塑膠加工產品在農曆年前建材、飾品、包裝材需求貢獻之下，營收也比上月成長。

南亞預估電子材料第一季仍會持續受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通，並且價格維持高位，整體營收略增；惟2月因春節期間雖不停機，但因物流運輸受限，營收減少。

台化

台化1月份合併營收達250.4億元，較上月成長14%。成長主因在於SM（苯乙烯）與PX（對二甲苯）市況改善，開動率提升並增加外售，同時受地緣政治風險升溫推升行情，帶動售價上揚。子公司部分，越南FIC發電機組運轉時數增加、福懋品牌客戶訂單回升，也對營收有所貢獻。

另，與去年同期相比，營收成長4.3%，也受到春節假期因素影響，今年工作天數較去年同期多，使整體銷售量差顯著增加。

台化表示，2026年開局延續去年底向好情勢，本業方面無論在營業額或是獲利均不比12月份差。2月份因為春節假期，商業活動減緩許多，營業額會有減少情形。但1月中以後，大陸期貨市場，資金炒作，出現春節前少有現象，價格飛漲，PX、PTA、SM 加工差，掃除2025年陰霾，大幅度改善，預估2月份持續獲利。

台塑化

台塑化1月份合併營收為531.7億元，較上月微增0.4%，與去年同期相比則減少10.7%。1月煉油事業原油煉製量比上月增加，但受外銷船期調度影響，總銷售量較上月減少，且因汽油價差縮窄，煉油營收月減0.7%。

另，烯烴事業營收月增3.6%，主因產銷調度使全產品銷售量增加，且丙烯與丁二烯受下游橡膠行情走強影響，價格提升，抵銷了乙烯需求不振的衝擊。

台塑化預期今年北半球冬季寒冷，使2月全球柴油價差保持強勁，但因全球煉製毛利強勁，各國煉廠產能利用率保持高檔，柴油供給充沛；3月北半球不再寒冷，取暖需求逐步結束，加上歐洲貿易商不願接收印度Reliance煉廠的柴油，導致印度柴油可能轉往亞洲出口，預期3月亞洲柴油價差將面臨下跌壓力。另，2至3月中旬為伊斯蘭教齋戒月，印尼可望增加汽油進口，去化過剩汽油，使第二季汽油價差逐步上漲。

台塑

台塑1月份合併營收為138.9億元，較上月減少2.9%，主因麥寮AN廠、MMA廠及寧波AE廠安排歲修，導致產銷量減少。

台塑1月營收與去年同期相比，營收微幅衰退0.6%。雖然去年中國石化陸續投產、供給增加，但是因去年農曆春節在1月（今年在2月）、出貨天數減少，且下游加工廠停工，石化產品需求減少，因此今年1月出貨天數較多，產品銷量增加。

台塑表示，由於2月適逢農曆春節，出貨天數減少且部分下游加工廠停工，預期營業額比1月衰退。不過，農曆春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季,預期客戶庫存去化後，開始回補庫存，加上近期石化產品價格上漲，因此3月營業額不僅比2月大幅回升，也可望高於1月。

