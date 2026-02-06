台塑四寶1月營收1149億元 南亞台化年月雙增

（中央社記者曾仁凱台北6日電）台塑四寶今天公布1月營收，包括台塑、南亞、台化、台塑化4大公司合計1月營收約新台幣1149.77億元，月增3.3%，年減2.6%。

台塑集團4大公司表現兩好兩壞，南亞、台化1月營收呈現年、月雙增，台塑、台塑化則出現年減。

南亞1月營收228.72億元，年增11.8%，較去年12月增加3.5%，呈現年月雙增。南亞表示，除化工產品因EG（乙二醇）降低銷售量導致營業額略減，其他各產品1月營收都比去年12月增加。

其中，電子材料產品受惠於AI及周邊需求強勁，業績增加最多，營收已連續7個月成長；聚酯產品因美國耶誕節假期後下游開工，銷售量及營收上揚；塑膠加工產品在農曆年前建材、飾品、包裝材需求貢獻下，營收也都呈現月增。

台化1月營收250.4億元，同樣呈現年月雙增，年增4.3%，月增14%。台化表示，去年12月SM（苯乙烯）因應市況安排產線降載停車，今年1月開動率提升，帶動產銷量增加9億元；另外，PX（對二甲苯）市況改善，也增加外售8.8億元。

台塑1月營收138.91億元，年減0.6%，月減2.9%。台塑表示，1月營收減少，主要是麥寮AN（丙烯腈）廠、MMA（甲基丙烯酸甲酯）廠及寧波AE（丙烯酸酯）廠安排歲修，造成相關產品產銷量減少。

台塑化1月營收531.73億元，年減10.7%，月增0.4%。台塑化表示，1月營收年減幅度大，主要是銷售價差所致，2026年1月杜拜原油均價較去年同期大幅下跌每桶18.4美元。（編輯：張良知）1150206