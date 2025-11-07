台塑四寶10月營收月減9.8%、年減8.9% 同步呈現年月雙減

台塑四寶10月合計營收1008.48億元，月減9.8%、年減8.9%。（圖：台塑官網）

台塑四寶今（7）天公布10月營收，4家公司10月合計營收1008.48億元，月減9.8%、年減8.9%。台塑、南亞、台化、台塑化同步呈現年月雙減情況。台塑10月營收134.1億元，月減4.3%、年減14.8%。台塑表示，10月營收月減，主要是配合液鹼外銷客戶船期安排，10月有部分訂單提前至9月出貨。

台塑提到，今年以來中國大陸石化同業持續擴建新產能，市場供給量增加；10月新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值4.8%，匯率也不利；加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格下跌，拖累台塑10月各產品平均價格較去年同期下跌7%至44%。

南亞10月營收212.3億元，月減4.2%、年減6.7%。南亞指出，10月營收月減，主要是麥寮EG-1廠定檢、2EH（異辛醇）保留庫存供後續停車期間銷售，以及德州EG（乙二醇）8月有部分訂單延至9月出口，墊高比較基期，另外因大陸十一長假，塑膠加工產品營收也略減。

台化10月營收221.46億元，月減4%、年減17.1%。台化說明，10月營收衰退，主要是原料組成變化，影響萃餘油回售台塑化減少6.4億元；苯酚下游客戶停車，銷售也減少2.7億元。台化並表示，由於原油價格震盪偏弱，成本缺乏支撐且下游需求不振，影響石化塑膠產品行情跟跌。

台塑化10月營收440.62億元，月減16.1%、年減3.1%。台塑化表示，10月營收月減幅度大，主要因為第2套重油加氫脫硫單元（RDS#2），以及第2套重油媒裂單元（RCC#2）全月執行定檢，銷售量減少。