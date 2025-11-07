台塑四寶10月營收減 股價卻暖身迎運動會

▲台塑運動會資料畫面，由當時總裁王文淵親自主持，前總統馬英九也到場參與。(圖/記者許家禎攝，2018.11.10)

[NOWnews今日新聞] 台塑睽違8年運動明天即將登場，今（7）日公布10月業績，雖然營收年月都衰退，股價卻暖身逆勢走揚。台塑今股價收38.6元，漲幅3.35%；南亞收42.55元，漲幅2.16%；台化收29.10元，漲幅2.46%；台塑化收50元，漲幅4.49%；成交量均破2萬張。

台塑10月營收134.1億元，月減4.3%，主要是因為配合液碱外銷客戶船期安排，10月部分訂單提前至9月出貨，因此銷售量減少；而年減14.8%，則受到中國石化同業擴建新產能、市場供給增假，以及台幣升值等因素影響。

南亞塑膠10月營收212.3億元，月減4.2%；主要麥寮EG-1廠定檢、異辛醇（2EH）保留庫存供後續停車期間銷售，而塑膠加工產品也因十一長假致營收略減；而電子材料產品因IC載板、高頻銅箔需求良好，營收皆比9月成長。跟去年同期相比，則是化工產品及聚酯產品減少、電子材料產品增加，因使年減6.7%。

台化10月營收221.46億元，月減4%，是原料組成變化，影響萃餘油回售，以及苯酚下游客戶停車減少銷售；同時原油價格震盪偏弱，成本缺乏支撐且下游需求不振，也讓行情跟跌。跟去年同期相比，苯酚、PTA、PS、ABS、PP 市況不佳且受美國關稅政策影響，客戶觀望採購保守，也讓台化營收年減17.1%。

台塑化10月營收440.62億元，月減16.1%，主要是受到第二套重油加氫脫硫單元（RDS#2）與第二套重油媒裂單元（RCC#2）全月執行定檢等所致；跟去年同期相比，銷售量差增加39億元，銷售價差減少 52.9億元，營收年減3.1%。

台塑企業預計在明年上午舉辦運動會包括台塑旗下各單位總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政等共14支隊伍，一共有餘4000人參加，也是吳嘉昭擔任台塑企業總裁後首度主持。

