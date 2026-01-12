台塑四寶2025好慘！EPS淪負數罕見虧損 年終仍發3個月要拚半導體藍海

台塑集團今（12）日公布去年全年營收，因受到中國大陸石化產能嚴重過剩、全球需求疲軟及美中貿易戰等因素衝擊，石化產業陷入寒冬。其中，台塑（1301）全年每股稅後盈餘（EPS）為-1.58元，創下罕見虧損紀錄 ；台化（1326）也出現自上市以來的首度年度虧損，EPS為-0.94元 。

展望今年，台塑四寶普遍認為最壞情況已過。雖然上半年仍面臨供需調整壓力，但隨著AI浪潮帶動電子材料需求、中國推動供給側改革，以及全球降息循環啟動，各公司積極透過「瘦身」、「轉型」與「高值化」策略，力拚營運回升。

激勵員工 核定年終發3個月本薪

台塑表示，依照台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增（減）1元加（減）發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。

因此2025年台塑企業四大公司依年終獎金計算公式，核發年終獎金月數是3個月本薪。

台塑擺脫紅海競爭，聚焦半導體與綠能材

台塑公司2025年合併營業額為1,754億元，年減12.3%，稅後虧損100.5億元 。台塑指出，虧損主因在於中國大陸經濟復甦不如預期，加上美國對等關稅實施，導致全球石化產品價格下跌，利差大幅縮水 。此外，轉投資的台塑美國公司因產品售價下跌，認列虧損擴大亦是主因之一 。

展望今年，台塑預期景氣將比2025年好轉。雖然全球經濟仍有不確定性，但中國大陸「十五五」規劃將嚴控石化新增產能，加上美歐降息有助提振需求，產業供需失衡狀況可望緩解 。

台塑指出，公司策略將從「拚量」轉向「拚質」。2026年將聚焦於電子與半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用，推動前瞻性材料開發，藉由提高差異化產品比重來開闢「新藍海」，早日擺脫虧損陰霾 。

針對2026年第一季亮點產品，台塑看好PVC與正丁醇（NBA）行情。由於美國同業Westlake關閉年產45萬噸PVC工廠，加上中國大陸推動基礎建設與「以舊換新」政策，有利支撐PVC價格 。此外，中國取消太陽能元件出口退稅，短期內將加速落後產能淘汰，有助國際PVC價格上漲 。

台化上市首見虧損 啟動「瘦身」與新事業佈局

台化公司2025年受到中國超大產能低價競爭及關稅壁壘影響，全年合併營收衰退17.7%，歸屬母公司稅後虧損，EPS -0.94元 。這是台化上市以來首次出現年度虧損。

營運策略調整 面對嚴峻挑戰，台化從2025年下半年起啟動「瘦身計畫」，包括整併芳烴、SM（苯乙烯）、尼龍、ABS等產線，集中生產以控制成本，並放棄紅海市場 。

展望今年，台化預計營運將顯著改善。利多因素包括、市場改變機會出現、塑膠產品拼高階轉型，另外也積極發展新事業，計畫於2027年完成5N氫氣純化設備進入電子供應鏈，並持續研發碳化矽（SiC）朝12吋技術發展，對接晶片散熱高端應用 。

AI浪潮受惠者 南亞電子材料扮領頭羊

相較於石化本業的艱辛，南亞公司在電子材料領域看到強勁曙光。南亞指出，台灣在AI浪潮下，2025年12月製造業PMI回升至55.3，顯示AI伺服器及高階零組件需求強勁 。

南亞預估2026年業績將明顯回升，主要動能來自電子材料。受惠於AI伺服器、高效能運算（HPC）與高速網通需求，加上銅價維持高位，推升了電子級玻纖布等材料的價量齊揚 。

在化工產品方面，南亞則持保守態度，指出石化產業復甦緩慢，乙二醇（EG）等產品仍受供過於求影響，將採取「擇優接單」策略 。

台塑化油價上半年看淡 下半年有望反彈

台塑石化對於今年油價走勢提出預警，今年上半年全球原油供給過剩將擴大至每日450萬桶，導致油價走勢疲弱 。預估下半年隨著OPEC+可能每日減產100至200萬桶，加上第三季夏季用油旺季，油價有望獲得支撐並反彈 。

