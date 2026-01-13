台塑四寶2025年獲利2好2壞 台塑化獲利王 南亞大吃AI紅利
台塑四寶2025財報呈現2好2壞局面，台塑化、南亞科賺錢，台塑和台化都虧錢（圖為集團總裁吳嘉昭）。（攝影／鄭國強）
台塑四寶12日公告12月營收與全年自結獲利數字，呈現2好2壞局面，台塑化、南亞科賺錢，台塑和台化都虧錢，台塑化再度扮演台塑四寶中的獲利王，雖然本業較2024年衰退，但仍有獲利。
根據台塑集團發布的自結數字，四寶營收分別為台塑的1754.1億、南亞2599億元、台化2870億元，台塑化6261億元。但合併稅後淨利，台塑和台化都是虧損，台塑虧100.5億（2024年虧12.3億）、台化虧46.03億元，南亞和台塑化都獲利。
台塑台化虧損，南亞台塑化賺錢
台塑化成了台塑四寶中的獲利王，2025 年自結合併稅後利益 99 .41億元，比 2024 年稅後利益 58.1億，利益增加 41 .3億元，稅後每股盈餘1.04元。
根據台塑化公告數字，獲利來源第一靠煉油，第二靠賣電。煉油部分，2025 年外銷油品對原油價差走勢穩健、內銷油品配合物價平穩機制之吸收金額減少，加上產能利用率 82.8％，比去年同期增加 7.4％，產品銷量上升帶動營利增加所致。
在南亞部分，全年營收2599億元，合併營業利益（本業）36億元，較2024年成長7倍，自結稅後每股盈餘0.57元，較2024年成長36％。
AI成長大潮，南亞母子公司都拿到訂單
以前南亞在台塑四寶中排名很少擠到前2名，這一年能獲利，根據台塑官方的說明，是靠AI伺服器需求，主要係電子材料產品因 AI 算力、高速傳輸需求快速增加，業界大幅擴張資本支出，使中高階材料營運暢旺，獲利大增。
CCL、銅箔、玻纖布已經成為南亞AI三寶，能賺到傳統台塑集團賺不到的錢。兩大子公司南電靠ABF 載板、BT載板，南亞科則靠記憶體，整個南亞集團軍因為AI伺服器的需求走出石化、紡織市場外的藍海。
南亞2025年第四季單季整體獲利(歸屬母公司稅後盈餘49.1億元，EPS 0.62元) 達到最近14季以來的新高。
改善石化業內捲，中國將納入「十五五」政策規劃中
台塑發布對今年展望指出，2025年亞洲石化景氣持續低迷，全球性「產能過剩」問題依然存在，主要係中國近年來石化擴建新產能大量投產，然而，政府的刺激經濟政策對提振內需效果有限。
2026年中國產能過剩壓力持續外溢，導致產品利差縮小，加上貿易保護主義與地緣政治衝突不斷，推升營運與供應鏈風險，石化業將持續面臨供過於求的嚴峻挑戰。 不過，中國政府為因應石化產業的內捲問題，在「十五五」政策規劃中。
但亦有好消息 ，因原油價格看跌，可減輕原料乙、丙烯成本，且俄烏戰爭和談可望帶來重建需求，因此儘管預期2026年石化景氣仍不容樂觀，但應會比2025年好轉。
