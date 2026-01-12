台塑四寶2025財報出爐 南亞獲AI題材撐腰、台塑石化回溫 台塑與台化承壓

台塑六輕麥寮港。資料照，翻攝自台塑六輕簡介



台塑四寶今天同步公布2025年度自結合併損益，4大公司合計稅後淨損約10.87億元，個別公司則呈現明顯「電子材料強、傳統塑化弱」產業結構分化。法人指出，AI需求持續推升高階電子材料產能與利差，南亞獲利亮眼；台塑石化受惠油品對原油價差穩健及公用事業售電回升，營運回溫；台塑工業與台化仍面臨產能過剩、原料跌價及匯率波動等多重壓力，而台化下半年虧損已明顯收斂。

台塑全年合併營收1,754億元，年減12.3%，歸屬母公司稅後虧損100.5億元（EPS -1.58元），主要受中國與美國新增石化產能、低價競銷與原料成本下跌影響，產品利差縮小；第四季雖因EVA鞋材旺季與原料成本下降，本業虧損略收斂，但全年仍難扭虧局。

南亞全年EPS 0.57元，年增35%，第四季單季EPS 0.62元，創近14季新高。法人認為，AI伺服器、高速網通及資料中心擴張，推升CCL、銅箔、玻纖布等電子材料需求，帶動集團電子材料與轉投資公司獲利大幅提升。

值得注意的是，儘管石化產業面臨不景氣衝擊，但南亞2025年歸屬母公司稅後利益為45.1億元，每股稅後盈餘0.57元，獲利成長動能最主要是來自於AI浪潮的持續推進，帶動高效運算、低延遲傳輸、雲端服務與資料中心、儲存設備與記憶體、供電設備元件等硬體需求急遽擴張，相關材料供不應求，南亞旗下電子材料、南亞電路板、轉投資的南亞科獲利皆顯著提升。

台塑石化全年稅後盈餘99.4億元（EPS 1.04元），年增逾七成。公司表示，外銷油品對原油價差穩健、產能利用率提升，加上售電量增加，支撐營運；烯烴產品因需求疲弱與利差收窄，限制成長幅度。

台化全年稅後虧損54.9億元（EPS -0.94元），原油價格下跌、下游客戶需求疲軟、同業競爭激烈，加上設備減損及匯兌影響，拖累全年表現。下半年透過去庫存、降負荷與產品組合調整，虧損已明顯收斂。

法人指出，短期內AI題材仍將支撐南亞及集團電子材料板塊，傳統塑化事業則需觀察全球需求回溫及產能出清速度，產業復甦動能仍有待時間驗證。

