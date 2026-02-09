台塑攜虎科大與西螺農工辦科學營

台塑企業攜手虎科大與西螺農工辦理科學探索營，引領學子認識綠色能源。（記者劉春生攝）

▲台塑企業攜手虎科大與西螺農工辦理科學探索營，引領學子認識綠色能源。（記者劉春生攝）

為強化學生科學素養並深化對永續議題的理解，台塑企業攜手國立虎尾科技大學與國立西螺高級農工職業學校，於二月九日至十日寒假期間共同辦理「FORMOSA科學探索營」，邀請設籍雲林縣之國中學生免費參與，共計四十個名額。營隊課程以實作體驗為核心，透過動手操作引導學生探索科學原理與能源議題。

此次科學探索營以「綠色永續：從物理原理到實作應用」為主軸，結合物理基礎概念與再生能源實務，規劃循序漸進的學習內容。開幕當日，西螺農工特別安排學生參觀校內特色實習工廠。該場域長年培育多位技藝競賽國手，是學校技職培訓的重要基地，使學生得以親身感受專業實作環境與技職學習氛圍，為營隊學習揭開良好序幕。

開幕致詞時，恒瑞校長表示：「西螺農工長期秉持『務實致用、適性揚才』的教育理念，透過扎實的專業課程、完善的實習場域與系統化的競賽培訓機制，協助每位學生在適合的領域發揮所長。無論在技藝競賽、產學合作或升學表現上，學校皆致力培育具備實作能力、創新思維與職場素養的技職人才。一一四學年度農工科技藝競賽六金手九優勝的成績。二零二五高雄船模創客大賽榮獲七項大獎，其中船模造型獎超過半數，體現西農機械科在工業設計能力。科學探索營正體現西螺農工『學以致用、競而不懼』的教育精神。」