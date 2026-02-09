台塑攜虎科大 40學子玩轉綠能

為深化學生對永續議題的理解，台塑企業攜手雲林縣虎尾科技大學與西螺農工，9日在西螺農工辦理「FORMOSA科學探索營」，以「綠色永續：從物理原理到實作應用」為主題，邀雲林縣國中學生免費參與，共計40個名額，營隊課程以實作體驗為核心，透過動手操作引導學生探索科學原理與能源議題。

科學探索營結合物理基礎概念與再生能源實務，規畫循序漸進的學習內容，西螺農工特別安排學生參觀校內特色實習工廠，該場域長年培育多名技藝競賽國手，是學校技職培訓的重要基地，讓學生親身感受專業實作環境與技職學習氛圍。

課程期間，學生透過靜電集塵器模型、電磁感應與發電機、太陽能電池與動力車、質量守恆及結構設計挑戰等活動，實際動手操作並觀察科學現象，理解綠色能源背後的原理與應用。結合平日學校的相關課程，為學生奠定良好學習基礎，協助在適性發展的舞台上持續精進。

西螺農工機械科主任鄭凱仁表示，營隊課程強調「做中學、學中做」，善用西螺農工專業教室與實習場域，並結合虎尾科技大學教師團隊的專業指導，透過分組合作與任務挑戰，培養學生的問題解決能力、團隊合作精神與科學探究態度，讓科學概念與生活情境緊密連結。

虎尾科技大學電子工程系教授吳添全指出，台塑企業推動永續發展的同時關注在地教育資源，藉由與在地學校產學合作，讓雲林學子在寒假期間持續接觸科學，從基礎原理到實際應用，建立對能源議題與永續發展的正確認知，為未來學習與發展奠定更堅實的基礎。