台塑新智能發表電動商用車電池系統 中華汽車率先導入！

2025台灣國際智慧能源週登場，台塑新智能首度正式發表44.5kWh電動商用車電池系統，董事長王瑞瑜表示，該系統從電芯到模組，皆於彰濱廠在地製造，象徵台塑新智能在電動車領域的重要突破，也代表台灣車用電池自主供應鏈邁出關鍵一步；中華汽車將成為首批導入此電池的代表性車廠，雙方的合作對推動國產電動運輸具有重要意義。

王瑞瑜表示，此次發表的44.5kWh電動商用車電池系統，具備高能量密度、長循環壽命及卓越安全性，陸續取得多項嚴苛實測驗證，而電池系統在多方向振動模擬下完全符合標準，確保運輸及行駛過程中的結構穩定與安全；在熱管理模擬亦展現優異控制效能，有效降低冷卻系統負荷、提升整體效率，即便在快充環境下，電芯亦維持安全溫度範圍，展現卓越的熱穩定性與可靠度。

王瑞瑜指出，此款電池將規劃導入量產，象徵台塑新智能在電動車領域的重要突破，也代表台灣車用電池自主供應鏈邁出關鍵一步；她並誠摯感謝中華汽車的信任，共同以實際行動樹立台灣低碳轉型新典範。

中華汽車表示，這次合作展現了國產電池在可靠度及量產的能力，更鞏固雙方共同推進低碳運輸與永續發展的長期目標。

此外，台塑新智能也以節能、儲能、新能源、循環再利用為主軸，展示AI資料中心專用UPS電池系統、液冷儲能解決方案、固態電池及電池回收研發技術等，從低碳運輸、工商儲能到循環經濟皆有完整布局，彰顯以創新科技推動新能源發展的實力。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，今年展出的96V50Ah鋰鐵UPS電池系統，專為AI資料中心打造，具備高電壓、高功率與高安全三大特性，並著眼於美國AI運算需求對電網造成的高負載挑戰，此系統將進軍美國市場，成為AI供電的關鍵助力。

此次同步亮相的液冷系列儲能解決方案則涵蓋模組、機櫃至貨櫃的完整架構，能將電池溫差控制於3℃以內，兼顧高效、穩定與安全，充分展現台塑新智能從電芯製造到系統整合的深厚實力。

除持續強化電動車與儲能產品線，台塑新智能亦積極投入固態電池研發、電池回收及微藻碳捕捉技術，呼應能源轉型與循環經濟趨勢。

