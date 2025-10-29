台塑新智、中華車攜手 推低碳運輸

台塑新智能29日首度發表電動商用車動力電池。總經理劉慧啟（右一）展示產品。（王英豪攝）

電動車在台銷售已超過8年，如今電池、電力被視為AI時代的石油，台塑旗下台塑新智能29日發表最新商用車電池，中華車率先採用，台塑新智能董事長王瑞瑜表示，新發表的44.5kWh電動商用車電池系統，從電芯到模組皆於彰濱廠在地製造，具備高能量密度、長循環壽命及卓越安全性，並陸續取得多項嚴苛實測驗證，象徵在電動車領域的重要突破，也代表台灣車用電池自主供應鏈邁出關鍵一步。

在用電量日漸成長的同時，今年也被視為表後儲能元年，台塑新智能總經理劉慧啟透露，明年開始表後儲能的重要性就會顯現，因增強電網韌性不只有表前儲能或者台電的虛擬電廠，表後儲能的助益也相當大。

廣告 廣告

由於近期台灣的電動車市場降溫，各界擔憂市場可能下行，不過劉慧啟認為，短期或有波動，長期趨勢不變，並舉例台灣、美國或者其他國家的電力基礎建設、電網韌性都還未到位，因此緩下來是必要的，但總量仍持續向上。

他舉例，去年包括油電混合的電動車有1700萬輛，今年上看2千萬輛，而電動車在充電時會對電網造成很大的壓力，國際能源總署也預估，單就車用的電池來說，就會推升3.8 TWh的用電，但目前台灣的電網還在發展。

去年台塑新智能發表67Ah、50Ah的電池，劉慧啟說，在量產後已經開始應用到電動大巴以及各類型的資料中心，而這些都是在台灣在地生產的電池；他並透露，為了增強電網韌性，明年1月1日開始台灣可能會開始推動表後儲能，因為增強電網韌性不只有台電的虛擬電廠、表前儲能，表後儲能也相當重要。