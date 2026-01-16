台塑晚間重訊！林園廠3工人暈眩送醫 PVC廠遭令局部停工

台塑晚間發布重訊，林園廠PVC廠因包商作業有安全疑慮，已遭主管機關要求局部停工。（取自經濟部官網）



台塑林園廠今天（16日）傳出工安意外，3名工人在PVC粉槽內實施粉刷油漆工程，疑似面罩破洞而吸入過多化學氣體造成缺氧送醫。台塑（1301）晚間發布重訊，稱該廠區PVC廠因包商作業有安全疑慮，已遭主管機關要求局部停工，但不影響生產與出貨。

台塑說明這次工安意外，在今天中午，林園PVC廠承攬商公司人員完成500噸PVC成品貯槽內壁油漆作業後，未事先告知安全督導員，即私自入槽收拾工具，疑因吸入有機溶劑（VOCs）有暈眩情形，廠內人員攜帶氧氣呼吸器入槽，供承攬商員工使用後，分別送醫檢查，經醫師評估後確認無礙，當日即出院返家休養。

台塑指出，廠內有足夠貯槽存放空間，停工不會影響整體生產及出貨，對公司財務與業務影響有限。後續將於停工原因消滅、完成改善後，依規定向主管機關提出復工申請。未來會持續檢討承攬商作業管理與安全通報機制，強化職安教育訓練，避免類似事件再次發生。（責任編輯：殷偵維）



