台塑林園廠三油漆工疑面罩破洞缺氧暈眩送醫 勞檢處勒令停工調查
高雄台塑林園廠今天中午發生工安意外，三名工人在PVC粉槽實施油漆粉刷工程，疑因面罩破洞導致吸入過多化學氣體，三人缺氧暈眩，消防獲報到場協助送醫檢查。高雄市勞檢處表示，已勒令停工並啟動調查，若雇主違反職業安全衛生法，將開罰3至30萬元罰鍰。
高雄市政府警察局林園分局中午12時7分獲報，石化一路台塑林園廠發生工安意外，經到場了解，三名工人在PVC粉槽內實施粉刷油漆工程，疑因面罩破洞吸入過多化學氣體，造成缺氧。
消防人員到場入內呼救，三名工人均自行順利脫困，分別為51歲蕭姓男子、38歲陳姓男子及57歲李姓男子，三人均輕微暈眩、意識清醒，由消防隊協助送醫檢查。
勞工局勞檢處表示，林園廠今天11時20分時，三名勞工完成聚氯乙烯（PVC）成品儲槽內油漆作業後，出現缺氧暈眩，有兩名勞工自行走出儲槽，最後一名勞工疑通風不充分昏倒，其配戴生命偵測器發出警示，經現場緊急應變送氧處理，該名勞工恢復意識，自行離開儲槽。
勞檢處說，已勒令現場停工，將調查事發原因，若雇主違反職業安全衛生法，將依法裁處3到30萬元罰鍰。勞工局呼籲，於通風不充分環境從事作業時，應落實通風、測定及監視等措施，維護作業安全。
（責任主編：莊儱宇）
