台塑林園廠傳工安意外 三工人儲槽內油漆疑中毒送醫

高雄台塑公司林園廠發生工安意外，3包商工人儲槽內油漆疑中毒送醫。（讀者提供）

記者鐘敏綺／高雄報導

位於高雄市林園區石化一路的台塑林園廠，今（16）日午間12時許驚傳工安意外，三名外包廠商工人於PVC儲槽從事油漆作業時，疑似通風不良造成身體不適受困，消防人員到場，立即穿戴空氣呼吸氣著裝入內搶救，三名受困工人陸續於十二時四十二分救出，所幸均意識清醒，由消防救護人員處置後送就近醫院檢查。

高雄市消防局一一九救災救護指揮中心係於今（16）日午間12時許，獲報林園區石化一路的台塑林園廠包商工人於PVC儲槽從事油漆作業時，疑似通風不良造成身體不適受困；立即派遣13車26人前往搶救，消防人員到場後確認有3名工人受困，立即穿戴空氣呼吸氣著裝入內搶救，陸續於12時42分救出分別58歲、52歲、39歲3名受困男性工人，所幸均意識清醒沒有受傷，由救護人員處置後送醫檢查。

高雄市勞工局經初步了解該作業現場疑未落實局限空間作業規定，導致通風量不足肇禍，勞檢處已立即勒令該作業現場停工，後續將深入檢視詳細發生原因。倘若確認雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處3萬元至30萬元罰鍰。