台塑林園廠傳工安意外！3工人儲槽內油漆疑中毒 1人昏倒急送醫

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台塑 高雄林園廠今（16）日發生工安意外，3名工人在儲槽內進行油漆作業時，疑似吸入過多揮發性氣體，出現身體不適，其中1人一度昏倒。消防人員獲報後立即趕赴現場救援，所幸3人送醫後狀況皆穩定。勞檢單位已勒令該作業區停工，並將進一步調查是否涉及違規。

台塑高雄林園廠今日傳出因通風不良導致3名工人身體不適的意外。（圖／高雄市林園警分局提供）

這起事故發生在今天中午左右，高雄市消防局於12時許接獲通報，隨即派員到場。初步了解，3名工人當時在儲槽內進行油漆工程，現場疑似通風不良，導致多人出現不適症狀，其中1人當場昏倒。所幸工人配戴的生命偵測器發出警示，消防人員穿戴防護裝備進入儲槽救援，並進行緊急處置。

廣告 廣告

3名工人隨後順利脫困，意識清楚、生命徵象穩定，皆已送往醫院接受進一步檢查與治療。高雄市政府勞工局表示，事故現場已立即勒令停工，並展開調查釐清事故原因。

勞工局強調，若後續查證違反《職業安全衛生法》相關規定，將依法裁處3萬至30萬元罰鍰，並再次呼籲業者與勞工，在不通風或密閉空間作業時，務必落實通風、氣體測定與即時監控措施，避免類似事故再度發生。

更多FTNN新聞網報導

快訊／高雄旗山馬頭山橋下驚見蠟化乾屍 遺體「坐姿詭異」臉部難辨嚇壞路人

當2幼童面殘殺父母！高雄惡鄰不認罪 二審仍判死刑

高雄陳家告贏高市府！「過度稽查」被打臉？澄清湖球場3.3萬罰單遭撤

