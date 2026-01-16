台塑林園廠傳意外！3員工桶槽刷油漆疑吸入毒氣送醫 勞檢處勒令停工

台塑林園廠發生工安意外，3名工人在密閉的桶槽中粉刷油漆，疑似吸入化學氣體身體不適送醫。翻攝Google Maps



台塑林園廠今天（1/16）中午傳出工安意外，3名工人在PVC塑膠粉桶槽內粉刷油漆，疑似吸入化學導致氣體身體不適，其他員工見狀撥打119，3人自行脫困後送醫治療；事發原因正由警消調查中。高雄市勞檢處已勒令停工，若調查發現雇主違法，將處3萬至30萬元罰鍰。

今天中午12時許，消防局獲報林園區石化一路有救護案，警消到場發現51歲蕭姓男子、38歲陳姓男子及57歲李姓男子，在密閉空間工作時疑似面罩破洞，吸入過多化學氣體出現暈眩症狀，意識清楚，救護人員處置後送醫檢查。至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。

勞檢處表示，已勒令現場停工，將查明事發原因，若雇主違法，將依《職業安全衛生法》裁處3到30萬元罰鍰。

發稿：14:44

更新：14:58（新增勞檢處勒令停工）

