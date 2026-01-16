台塑林園廠工安意外 勞檢處勒令停工啟動調查

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄台塑林園廠今天發生工安意外，3人疑因面罩破洞吸入過多化學氣體造成缺氧暈眩，送醫檢查；高雄市勞檢處已勒令停工並啟動調查，若雇主違法將罰3至30萬元罰鍰。

勞工局勞檢處表示，林園廠今天11時20分時，3名勞工完成聚氯乙烯（PVC）成品儲槽內油漆作業後，出現缺氧暈眩，有2名勞工自行走出儲槽，最後1名勞工疑似通風不充分而昏倒，所配戴生命偵測器發出警示，經現場緊急應變送氧處理，這名勞工即恢復意識自行離開儲槽。

高雄市警察局林園分局表示，3名工人在PVC粉槽內實施粉刷油漆工程，疑似面罩破洞而吸入過多化學氣體造成缺氧。經消防人員到場入內呼救，3名工人均自行順利脫困，3人均輕微暈眩，意識清醒，後由消防隊送醫檢查。

勞檢處已勒令現場停工，後續將查事發原因，若雇主違反職業安全衛生法，將依法裁處3到30萬元罰鍰。勞工局呼籲於通風不充分環境從事作業時，應落實通風、測定及監視等措施，以維作業安全。（編輯：林恕暉）1150116