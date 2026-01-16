台塑林園廠工安意外! 3工人粉槽刷油漆頭暈不適送醫

南部中心／綜合報導

台塑高雄林園廠16日中午發生工安意外，三名工人在PVC粉槽內油漆粉刷時，疑似內部空氣不流通，有機溶劑氣體濃度過高，導致工人頭暈、身體不適，2人自行走出儲槽，但最後一名工人疑似因吸入過多氣體而昏倒，所幸現場人員立即急救後，恢復意識，送醫無大礙。

台塑林園廠傳工安意外！ ３工人粉槽內刷油漆頭暈送醫

救護人員爬上桶槽的鋼架，把頭暈的工人扶出來，緊急坐上救護車送醫。（圖／民視新聞）

救護人員爬上桶槽的鋼架，把工人扶出來，照片中可以看到工人身上的衣服還沾有油漆，似乎不太舒服，緊急坐上救護車送醫。工廠保全：「稍微那個空氣可能稀薄啦，稍微有一點暈倒啦，那暈倒可是我們就馬上急救，那個正常意識清楚送那個健佑醫院了啦。」高雄台塑林園廠16日中午發生工安意外，三名工人分別為51歲、38歲和57歲，都是男性，進入PVC塑膠粉桶槽進行油漆粉刷作業，疑似內部空氣不流通，有機溶劑氣體濃度過高，覺頭頭暈、身體不適，其中2人先走出桶槽，但最後一名工人疑似因吸入過多氣體而昏倒，所幸現場人員立即急救，恢復意識。

高雄市勞工局初步調查，作業現場疑似沒有落實局限空間作業規定，才會導致通風量不足而釀禍。（圖／民視製圖）

高市林園消防分隊小隊長戴裕唐：「包商工人於PVC儲槽，從事油漆作業時似通風不良，造成身體不適受困，消防人員到場確認共三名人員受困，立即著裝備進入搶救，均意識清楚無受傷，由救護人員處置後送醫。」高雄市勞工局立即到場了解，發現作業現場疑似沒有落實局限空間作業規定，才會導致通風量不足而釀禍，勞檢處已勒令現場停工。高市勞檢處處長郭清吉：「勞檢處已勒令現場停止作業，後續將檢視發生原因，倘僱主違反職業安全衛生法，第六條第一項規定，將依法裁處三至三十萬元罰款。」還好有及時搶救回一命，密閉空間內作業不得不謹慎，事故原因仍有待後續進一步釐清。

原文出處：台塑林園廠傳工安意外！ ３工人粉槽內刷油漆頭暈送醫

