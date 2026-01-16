台塑林園廠意外！ 3人桶槽內受困「1昏倒急送氧」

高雄市 / 綜合報導

高雄台塑林園廠，今（16）日中午12點多傳出意外，3名員工在PVC塑膠粉桶槽密閉空間內進行油漆作業時受困，其中一人疑因通風不良昏倒，他配戴的生命偵測器發出警示，現場緊急應變先送氧處理，消防隊獲報後趕緊到場，協助3人脫困，還好意識皆清楚，勞工局也到場了解，勒令停工，後續若查出違法，將會開罰最高30萬元。

工作人員小心翼翼走出來，身體都看起來有點虛弱不舒服，現場人員說：「稍微空氣稀薄，有點暈倒，暈倒，救了馬上正常，意識清楚，(意識清楚救出去了？)，對。」

16日中午12點多，高雄台塑林園廠驚傳意外，當時有3名員工，在PVC塑膠粉桶槽的密閉空間內進行油漆作業，完成後其中一名員工，疑似通風不充分，結果昏倒，他配戴的生命偵測器發出警示，現場緊急應變送氧處理，消防隊獲報後，也趕快到現場救援，救出受困3人。

高市消防隊林園分隊小隊長戴裕唐說：「出動13車26人前往搶救，均意識清醒無受傷，由救護人員處置後送醫。」高雄市勞工局勞檢處處長郭清吉說：「勞檢處已勒令現場停止作業，後續將檢視發生原因，倘雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處3至30萬元罰鍰。」

目前現場已經勒令停工，要查出原因，勞工局也呼籲，在通風不充分環境從事作業時，應落實通風測定和監視等措施，像是必須要有安全帽安全帶，和缺氧危害時應有的供氣式防護具，另外像是生命偵測器，也鼓勵雇主要為勞工準備，來監控輔助，如果員工靜止不動一段時間，就會發出警報，在第一時間能順利救人，還好這回3人順利脫困，後續勞工局也將查雇主是否有違法。

