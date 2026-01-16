台塑林園廠3人缺氧送醫！PVC槽施工未通報釀意外 勞檢認定違規裁停工

台塑林園廠16日發生工安意外，3名工人疑吸入化學氣體後送醫，均已出院無礙，勞檢處已對該槽裁定停工處分。（圖／翻攝自Google Map）

台塑高雄林園廠16日中午發生一起工安意外，3名承攬商工人在進行PVC粉槽內部油漆作業時，疑似因防護面罩破損吸入過多化學氣體，導致缺氧不適送醫。台塑公司當晚發布重大訊息指出，林園廠PVC廠區部分設備因包商作業安全疑慮，已遭主管機關勒令局部停工，強調此次事件不影響整體生產與出貨。

根據台塑說明，當日該座500噸PVC成品貯槽完成內壁油漆作業後，承攬商人員未經通報即進入槽內回收工具，疑因吸入有機溶劑（VOCs）而出現暈眩、缺氧等不適反應。廠方人員隨即攜帶氧氣呼吸器入內協助，3名工人皆意識清醒，經送醫檢查無大礙後已於當日出院返家休養。

事發後，高雄市勞檢處立即前往調查，初步認定作業過程違反《職業安全衛生法》相關規定，針對該座PVC貯槽裁定停工處分。至於是否開罰與罰鍰金額，仍待進一步審查，初估處分區間可能介於3萬元至30萬元之間。

台塑強調，目前廠區仍有其他儲槽可供使用，因此此次局部停工對產線運作與出貨不構成實質影響，整體財務與營運衝擊有限。公司後續將依規定待改善完成後，向主管機關申請復工。

針對本次意外，台塑也表示將全面檢討承攬商管理與作業流程，強化現場安全通報機制與職安教育訓練，防範類似事件再次發生。

