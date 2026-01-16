台塑林園PVC廠遭勞檢處停工！ 強調不影響生產出貨

台塑（1301）今（16）日晚間7點33分發布重大訊息，公告旗下林園PVC廠區因承攬商安全事故遭高雄市勞檢處勒令局部停工。

據了解，高雄市林園區的台塑林園廠於16日中午發生工安意外，3名員工在PVC塑膠粉桶槽的密閉空間內進行油漆作業時，突然感到身體不適。所幸事故未造成生命危險，3人均意識清醒，已由救護人員送往醫院進行治療。

根據台塑公告，疑似承攬商人員在完成500噸PVC成品貯槽內壁油漆作業後，未經安全督導員許可私自入槽收拾工具，因吸入有機溶劑（VOCs）而出現暈眩情形。廠內人員隨即攜帶氧氣呼吸器入槽協助，承攬商員工在使用氧氣後陸續自行離開貯槽，意識清醒後被送往醫院檢查，經醫師評估無礙，當日即出院返家休養。

台塑公司林園廠16日中午發生工安意外。（圖／高雄消防局提供）

高雄市勞檢處認定此事件違反職業安全衛生法規定，針對該PVC成品貯槽下達停工處分。台塑預估可能面臨3萬至30萬元罰鍰，但確切金額尚未確定。

台塑重訊內容也強調，由於公司仍有其他貯槽存放空間，此次停工處分不會影響生產及出貨作業，對公司財務業務無重大影響。台塑將在停工原因消滅後，向主管機關提出復工申請。

