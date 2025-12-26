台塑深化節能減碳循環經濟 邁向2050淨零永續

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】在全球暖化與極端氣候加劇的趨勢下，環境部已將2050年淨零排放目標入法，企業除須面對日益嚴格的環保法規，也同步迎接碳關稅、碳費與淨零轉型等國際挑戰。台塑企業長期重視環境保護與社會責任，並將永續發展與ESG理念深度融入營運策略，持續推動節能減碳與循環經濟，朝向企業永續經營與地方共存共榮目標邁進。

台化新港廠獲環境部頒國家企業環保獎。（台塑企業提供）

為落實減碳行動，台塑企業自製程效率提升、資源循環再利用及能源轉換等面向著手，系統性訂定減碳執行策略，包含廠內製程改善、循環經濟推動、AI與AI結合模擬技術、數位轉型等措施，以全面提升能源使用效率與生產效能；同時建置再生能源與儲能設備，引進國際先進減碳技術，並研發綠色產品，推動塑膠在製程端與消費端的循環回收再利用。

塑化煉油部獲經濟部頒發「節能標竿獎」。（台塑企業提供）



在組織運作上，台塑企業秉持「勤勞樸實、止於至善」精神，自2006年成立節能減排循環經濟推動組織，由總裁親自擔任召集人，台塑、南亞、台化及台塑石化四大公司董事長共同參與，定期檢討執行成果，並由總裁每兩個月親自督導麥寮園區推動成效，再將成功模式擴展至其他廠區。2020年進一步擴大成立ESG推動組織，整合安衛環、節能減排及產銷、財務、人事等部門，全力推進ESG相關工作；2023年再成立轉型專案組，聚焦強化核心事業、開拓新事業、深化循環經濟及發展新能源四大方向，提升企業長期競爭力。

台塑旭獲環境部頒發「資源循環績優」。（台塑企業提供）

在多年持續推動下，至2024年台塑企業已完成26,225件節水節能改善案，其中節水案5,211件，每日節水量達41.5萬噸；節能案21,014件，每年減少二氧化碳排放量約1,759萬噸，成果顯著。相關努力亦獲政府高度肯定，包含南亞麥寮分公司榮獲國家永續發展獎、台化新港廠獲頒國家企業環保獎、台塑石化煉油部獲節能標竿獎，以及台塑旭獲資源循環績優肯定，展現企業在節能減碳與永續發展上的具體成效。

