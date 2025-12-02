台塑爭產新訴訟1／台塑海外信託基金判決書獨家曝光 暗藏王永慶兄弟憂慮與各房關係
隨著台塑集團創辦人王永慶么子—美國JM Eagle董事長王文祥在美國啟動新一輪訴訟，先前其兄王文洋在海外官司的判決書再度現身，就是因為裡有著關鍵的證詞，本刊獨家取得471頁的內容，裡面詳細列舉了當年官司時，許多家族與老臣們的談話，其中很多人已過世，但字字句句，能拼湊出當年創辦人兄弟的心情，在傳統社會下、父執輩的迷茫與期盼。
由於王永慶的長子王文洋認為海外的資產要做為遺產分給大家，因此打了不少官司，其中、三房長女王瑞華就是文件中的關鍵人物，因為大部分是她在負責協調、處理家族信託與集團相關事務，與家族信託設立、管理及法律顧問有密切互動。
她處理信託設立文件，並翻譯重要文件給父親，她在證詞裡說，父親及叔叔都是深具遠見的創辦人，由父親指示引導信託架構設計，強調家族財富應服務社會和延續台塑願景，而非給子女繼承，這也是王文洋敗訴的原因之一。
但證詞也提到，信託管理結構短期內保留有限成員，是符合父親指示的權宜安排，因為王永慶考慮家族成員間關係複雜，所以先採取由少數可信任成員負責管理，這樣王永慶和王永在也比較好管控。
判決書提到，王永慶的事業和家庭生活，就像台灣過去的傳統家庭，一家之主有其高高在上的威嚴性，說話也很嚴肅，不太擅長「調解」這種事，但他非常想要家庭和諧，才會選擇「既具備情商、也有面對挑戰的膽識」的王瑞華來處理，希望她能直接、正面處理家庭團結問題。
證詞裡，王永在的妻子周由美也提過，兩個創辦人都是準備給每個孩子都有分，所以王家二代、17名孩子其實都有規劃要信託基金，但因王永慶的二、三房子女關係緊張，王永在大房、二房家族關係冷淡，所以才不斷推遲，就是怕太多廚師、會壞了一鍋湯。
